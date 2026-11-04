Caja Rural de Extremadura firma acuerdos de colaboración con ocho federaciones deportivas y cuatro clubes

Caja Rural se reúne con federaciones deportivas - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura ha firmado convenios de colaboración con doce federaciones y clubes deportivos de la región, reafirmando así su "compromiso con la promoción del deporte y el fomento de hábitos de vida saludable entre la ciudadanía extremeña".

La firma de los acuerdos ha tenido lugar este miércoles en la Finca El Toril, en un encuentro encabezado por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, la directora general de la entidad, Rocío Morales, además de la responsable del Fondo de Educación y Promoción, María Navarro, y en el que han participado representantes de las entidades deportivas.

En concreto, la entidad ha renovado su colaboración con las federaciones extremeñas de Baloncesto, Hípica, Pádel, Fútbol, Lucha, Natación y Petanca, así como con el Club Baloncesto Badajoz, el Club Baloncesto Cáceres, el Club Maratón Badajoz.

Como novedad, este año se han incorporado dos entidades nuevas que también forman parte de las colaboraciones de la caja como son la Federación Extremeña de Balonmano y el Sport Extremadura CD.

A través de estos acuerdos, Caja Rural de Extremadura continuará apoyando el trabajo que desarrollan las federaciones y clubes para "acercar el deporte a la población, facilitar su práctica en diferentes disciplinas y contribuir al desarrollo de programas deportivos destinados a personas con y sin discapacidad", señala la entidad en nota de prensa.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado la importancia de mantener una colaboración estable con las entidades deportivas de la región, cuyo trabajo resulta fundamental para fomentar la actividad física desde edades tempranas y ofrecer oportunidades para la práctica deportiva a toda la ciudadanía.

Cabe destacar que estos convenios se enmarcan en la labor que desarrolla Caja Rural de Extremadura, Empresa Socialmente Responsable, a través de su Fondo de Educación y Promoción, que tiene entre sus objetivos contribuir al bienestar de la sociedad extremeña y favorecer iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas.

La entidad mantiene así su apuesta por el deporte base y por el trabajo de las federaciones y clubes, que desempeñan un papel esencial en la promoción de la actividad deportiva y en la creación de oportunidades para que cada vez más extremeños puedan acceder a ella.

El apoyo de la entidad también se refleja en iniciativas como los Premios Espiga Impulso de la Actividad Física y el Deporte, que reconocen la labor de deportistas, clubes y entidades de la región, y en el convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura, destinado a fomentar el deporte universitario y a respaldar a los jóvenes que compaginan su formación académica con la práctica deportiva.

Según los datos aportados por la entidad, el Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura permitió realizar en 2025 un total de 952 colaboraciones, con más de 2,8 millones de euros destinados a iniciativas sociales, culturales, deportivas, educativas y de apoyo al cooperativismo y a los productos extremeños.

Para 2026, la Asamblea General aprobó una dotación de 5,7 millones de euros, reafirmando el compromiso de la entidad de devolver a la sociedad parte de sus beneficios y contribuir al bienestar y al desarrollo de Extremadura.