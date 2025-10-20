Caja Rural de Extremadura ultima los detalles de su II Feria Agroalimentaria Espiga en Badajoz

BADAJOZ, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura ha reunido este lunes a participantes, colaboradores y patrocinadores -miembros del comité organizador-- de la II Feria Agroalimentaria Espiga para presentar los últimos detalles y avances de este evento, que volverá a convertir a Badajoz en epicentro del sector agroalimentario y del turismo rural y gastronómico de la región en un mes.

La reunión, celebrada en la sede central de Caja Rural de Extremadura en la capital pacense, ha estado presidida por la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, y ha contado con la participación de Urbano Caballo, presidente de la entidad, quien ha subrayado la "ilusión y ambición" con la que se afronta esta segunda edición.

"La Feria Espiga se asienta sobre tres grandes pilares: la alimentación, el turismo rural y el turismo gastronómico", ha destacado Caballo, quien ha agradecido el compromiso de todas las entidades colaboradoras para consolidar este encuentro como una cita de referencia en el calendario regional.

El evento, que se celebrará en el recinto ferial Ifeba de Badajoz, contará con 4.000 metros cuadrados de exposición, 65 stand y más de 130 empresas participantes, informa en nota de prensa Caja Rural de Extremadura.

Además, dispondrá de dos escenarios para actividades y presentaciones, así como de un espacio de restauración 'Degusta', donde cuatro restaurantes ofrecerán propuestas gastronómicas basadas en productos extremeños con Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas.

La feria contará también con la presencia de los embajadores de esta edición, los chef Toño Pérez y José Pizarro, y albergará la entrega de varios Premios Espiga --Queso, Cava, Jamón, Ternera y Cordero respectivamente--, galardones que reconocen la excelencia del sector agroalimentario regional.

Con todo ello, la II Feria Espiga reafirma su compromiso con el desarrollo del mundo rural, la promoción de los productos extremeños y el impulso del turismo gastronómico como motor económico de la región.

La II Feria Espiga, organizada por Caja Rural de Extremadura, cuenta con la colaboración de la Junta, el Ayuntamiento de Badajoz, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura y Extremadura Avante.