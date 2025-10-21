La calle La Roche Sur Yon de Cáceres mejora su accesibilidad y su iluminación con una inversión de 217.000 euros

CÁCERES 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres está acometiendo obras de mejora del acerado y de iluminación en la calle La Roche Sur Yon, con una inversión de 217.000 euros con cargo al presupuesto municipal en vigor. Los trabajos estarán concluidos antes de final de año y, con ello, terminará la mejora completa de esta vía que vertebra dos populares barrios de la ciudad, como son el Espíritu Santo y Llopis Ivorra.

El alcalde cacereño Rafael Mateos ha visitado este martes las obras junto al concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, y responsables de la empresa que está llevando a cabo los trabajos de esta segunda fase de remodelación de esta vía. En una primera fase se actuó en la intersección de Ronda de San Francisco con la calle Río Miño y ahora se está reformando el tramo que va desde la avenida Cervantes a la calle Río Miño.

Así, la remodelación incluye la construcción de nuevos acerados tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo y una nueva pavimentación con aglomerado de toda la vía. En total, se va a actuar en algo más de 5.000 metros cuadrados, concretamente en 2.500 metros de acerado y otros 2.200 metros de aglomerado.

"Una actuación que pretende fundamentalmente dos cuestiones. En primer lugar, dar mayor protagonismo y prioridad al peatón y en segundo lugar, mejorar la accesibilidad", ha señalado el alcalde durante su visita, en la que ha explicado que las obras consisten en la ampliación de los acerados, con la integración de los alcorques, y una modificación del alumbrado público, de las farolas, para mejorar también la iluminación de la calle.

De mismo modo, se va a ganar en accesibilidad haciendo un rebaje en todos los pasos de peatones para mejorar el tránsito de las personas con movilidad reducida y los vecinos de esta zona, donde vive mucha gente mayor.

"Es una muestra más del compromiso que existe en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en los barrios de la ciudad, por un lado, y en segundo lugar, de cumplir con nuestros compromisos", ha concluido el regidor cacereño.