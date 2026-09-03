El calor pondrá en aviso este viernes a casi toda España, con 10 CCAA en nivel naranja, entre ellas Extremadura

Archivo - Una mujer abanica mientras pasea - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta naranja por altas temperaturas en varias comarcas de la comunidad, entre las 13,00 y las 21,00 horas de este viernes, 4 de septiembre.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados centígrados en la Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz, y en las comarcas del Tajo y el Alagón, en la de Cáceres.

Además, en las comarcas del norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez los termómetros pueden llegar hasta los 39 grados centígrados, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En cuanto a la situación en el país, las altas temperaturas pondrán este viernes en aviso a 15 comunidades autónomas (CCAA) y diez de ellas alcanzarán el nivel naranja: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja. Así lo ha resumido la predicción para mañana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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