Un camión articulado sale ardiendo al chocar con un turismo parado en el arcén de la A-5 a la altura de Guareña

Un vehículo artículado sale ardiendo al chocar con un turismo cerca de Guareña - GUARDIA CIVIL

GUAREÑA (BADAJOZ), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un camión articulado ha salido ardiendo al chocar en la tarde de este miércoles con un turismo que se encontraba parado a la espera de una grúa en el arcén de la autovía A-5 en el término municipal de Don Benito.

El accidente ha tenido lugar sobre las 16,25 horas de este miércoles en el kilómetro 320 de la autovía A-5, cuando un vehículo articulado ha chocado con un turismo que se encontraba parado en el arcén a la espera de una grúa, y sus dos ocupantes han resultado heridos.

Tras el choque con el turismo, se ha producido el incendio del vehiculo articulado así como de la cuneta próxima al lugar del impacto, por lo que ha sido necesaria la presencia de tres dotacionde de bomberos con autobombas así como helicóptero del Infoex, según los datos aportados por la Guardia Civil.

A consecuencia del accidente, el vehículo articulado ha resultado ileso, mientras que los dos ocupantes del turismo, una mujer de 82 años y un hombre de 78, han resultado heridos y trasladados al Hospital de Mérida por los efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES) que se han trasladado al lugar.

En concreto, la mujer de 82 años presentaba traumatismo y policontusiones, y su estado es 'menos grave', mientras que el hombre de 78 años se encuentra herido leve policontusiones y traumatismo craneal.

El accidente ha obligado a cortar el carril derecho de la autovía A-5, por lo que la Guardia Civil se encuentra dando paso intermitente por el carril izquierdo.