Una campaña durante la Feria de Mérida busca implicar a la ciudadanía contra las conductas sexistas hacia las mujeres

Presentación de la campaña en materia de Igualdad durante la Feria - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha la campaña 'Feria con Respeto' contra las conductas sexistas durante los periodos festivos, con el objetivo de implicar a la ciudadanía para que no tolere ningún tipo de agresión hacia las mujeres.

Se trata de una iniciativa cuyo propósito es sensibilizar, informar y prevenir cualquier tipo de agresión sexista que pueda producirse durante los periodos de ocio y las festividades, según ha dado a conocer este jueves la delegada municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ana Aragoneses.

En esta línea, Aragoneses ha explicado que se ha elaborado un cartel pedagógico que, "a través de diferentes pictogramas", informa sobre "lo que hay que hacer", ya que se trata de "una responsabilidad colectiva".

El cartel se podrá visibilizar en diferentes puntos de Mérida e incluirá también un código QR, mientras que se instalarán puntos violetas en el Recinto Ferial, el Paseo de Roma y la Plaza de España.

Así, en declaraciones a los medios, Aragoneses ha subrayado que esta campaña pretende que "la persona que pueda sentir algún tipo de agresión sepa cómo actuar y sepa que está acompañada por quienes están presentes durante la fiesta", con el fin de que la diversión y el disfrute "no se conviertan en ninguna manifestación de violencia".

Por último, ha pedido a la ciudadanía un compromiso colectivo para "no tolerar las agresiones sexistas" y seguir trabajando en la sensibilización y formación de la ciudadanía, con el objetivo de que "entre todos se trabaje a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por supuesto, contra la violencia machista".