Una campaña en Mérida busca que los adolescentes pasen a la "participación activa" contra la violencia de género digital

La delegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses, ofrece una rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una campaña en Mérida busca que los adolescentes pasen de la "sensibilización pasiva" a la "participación activa" contra la violencia de género digital.

Para ello, se ha diseñado una experiencia digital e interactiva en la que los participantes se convierten en protagonistas de una investigación y, a través de una plataforma, podrán acceder a diferentes expedientes que recrean situaciones de violencia machista y sexual en el entorno digital.

En cada uno de ellas encontrarán pistas, pruebas y situaciones que tendrán que analizar para identificar qué está ocurriendo, reconocer esas conductas violentas y decidir cómo actuar.

La delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, ha presentado este lunes dicha campaña con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y que lleva por lema 'Si sabes verlo, puedes frenarlo'.

En esta línea, Aragoneses ha expuesto que no se quiere poner el foco solo en la persona que ejerce la violencia sino también reflexionar sobre el papel de quienes la presencian, ya que, en ocasiones, una situación de violencia digital se agrava cuando otra persona comparte un contenido, participa en las burlas, hace comentarios o contribuye a su difusión.

Por ello, la delegada ha insistido en que la responsabilidad de la agresión es de quien la comete pero se debe ser consciente de que quién está alrededor puede desempeñar un papel fundamental para detenerla.

"Ese es uno de los grandes mensajes de esta campaña, no podemos normalizar la violencia digital ni convertirnos en espectadores indiferentes de lo que sucede a otras personas", ha subrayado.

En este sentido, Aragoneses ha hecho hincapié en que la violencia machista está detrás de las pantallas y las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las plataformas digitales son parte de la vida cotidiana de los los adolescentes, ya que es ahí donde se relacionan, se comunican, comparten experiencias y construyen parte de su identidad.

Por ello, ha dicho, el entorno digital es también un espacio donde se reproducen comportamientos machistas, situaciones de acoso, humillaciones y agresiones contra la intimidad y la libertad de las mujeres y niñas.

"Lo que sucede detrás de las pantallas tiene consecuencias en la vida real, no es una broma, no es un juego, no es algo sin importancia que suceda en Internet. Detrás de cada imagen, de cada mensaje y de cada humillación, pues hay una persona que lo está pasando mal y sufriendo por esta situación", ha dicho.

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