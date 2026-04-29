Una campaña de Promedio repartirá embudos en 48 localidades de Badajoz para reciclar el aceite de cocina

Campaña de reciclaje de aceite de Promedio de la Diputación de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz ha lanzado una campaña informativa que apuesta por la "buena costumbre" de reciclar el aceite de cocina, para lo que se distribuirán embudos para facilitar su recogida en botellas de plástico en 48 localidades.

Además de dañar las tuberías, un litro de aceite de cocina usado puede llegar a contaminar hasta 1.000 litros de agua. También sirve para fabricar biocombustible, velas o cosméticos, de manera tal que, de cara a animar a la ciudadanía a separarlo en los hogares, el Consorcio Promedio ha iniciado esta campaña de distribución de embudos e información que llegará a medio centenar de municipios de la provincia.

Se trata de potenciar el reciclaje del aceite de cocina a través de su contenedor específico, habitualmente de color naranja, reduciendo así la presencia de este tipo de residuos en los contenedores gris (resto), amarillo (envases de plástico, latas y briks) o en las propias redes de saneamiento públicas.

"Acertar" en el reciclaje del aceite y en el resto de fracciones disponibles es la única vía para alcanzar los objetivos de reciclaje definidos en la Ley 7/2022, según ha recordado la diputación en nota de prensa.

Las acciones informativas prevén, por un lado, la difusión de anuncios publicitarios en televisión, en radios, en prensa tradicional, en medios digitales y en vallas publicitarias de exterior. Una gota de aceite animada es la protagonista e invita a añadir el hábito de la separación del aceite usado en la cocina entre las "buenas costumbres" de los extremeños. Todos los materiales están disponibles en la web Recicla tu aceite.

Asimismo, la campaña sirve para complementar el incremento del número de contenedores para aceite usado que Promedio ha distribuido en 48 municipios de la provincia, ante lo que, en concreto, son 289 los nuevos recipientes que ya están ubicados en las calles y con los que se busca acercar "aún más" estos puntos de reciclaje a la ciudadanía.

Según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en España se estima la generación de unos 150 millones de litros anuales de aceite vegetal de cocina usado, aproximadamente, unos 3 litros por persona al año. Fuentes del sector afirman que se separa para su reciclaje entre el 20 y el 40 por ciento del aceite usado.

TRES PASOS

Además de la presencia en medios de comunicación, se van a ejecutar acciones en la calle y en centros educativos para concienciar sobre la problemática del aceite usado y la necesidad de cambiar hábitos para ser más sostenibles. Tres "sencillos" pasos aseguran que el aceite usado se convierta en un nuevo producto y no en un problema ecológico: enfriar y filtrar el aceite de la sartén o freidora, guardarlo en una botella de plástico y depositarlo en el contenedor naranja más cercano.

Así, entre abril y mayo se distribuirán folletos e imanes de nevera informativos para recordar los aspectos principales del reciclaje del aceite doméstico. También se entregarán embudos con adaptador para botellas para facilitar la separación en la cocina y el traslado posterior del envase al contenedor adecuado.

Tanto la campaña como el refuerzo de contenedores están cofinanciados por Promedio y la Unión Europea a través del programa Next Generation, dentro los Proyectos Estratégicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la colaboración de la Junta de Extremadura.