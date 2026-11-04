La campaña de vacunación de gripe y Covid-19 en horario de tarde y sin cita se amplía una semana más en Extremadura

UNIVERSIDAD DE GRANADA

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha ampliado la campaña de vacunación de gripe y COVID-19 en horario de tarde y sin cita previa los próximos días martes, 10 de noviembre, y jueves día 12, en horario de 16,30 a 19,30 horas.

Además, se mantiene la jornada de este jueves, 5 de noviembre en el mismo horario.

En concreto, los puntos habilitados para la vacunación de tarde son el Centro de Salud Plasencia III - La Data; Hospital de Coria; el Centro de Salud de Navalmoral de la Mata; el Centro de Salud Zona Centro de Cáceres; el Centro de Salud Villanueva Sur de Villanueva de la Serena, y Centro de Salud Don Benito Este.

También se realizará en el Centro de Salud Urbano III de Mérida; el Centro de Salud San José de Almendralejo; el Centro de Salud de Villafranca de los Barros; el Centro de Salud Valdepasillas en Badajoz; Centro de Salud de Montijo; Centro de Salud de Zafra, y el Centro de Salud de Llerena.

Los interesados en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.

Según los datos aportados por el SES, durante las dos primeras sesiones de vacunación en horario de tarde de la actual campaña se han administrado 5.989 vacunas contra la gripe, 2.917 dosis en la primera y 3.072 en la segunda, lo que supone 1.522 dosis más que en el mismo periodo de la campaña anterior.

También se han administrado 2.603 dosis contra la Covid-19 en estas dos jornadas.

De igual manera, a fecha de 25 de octubre de 2026, se han inoculado un total de 122.029 dosis, frente a las 95.636 administradas hasta la misma fecha del 2025, lo que supone un total de 26.393 inmunizados más que la campaña anterior.

Asimismo, y en función de la demanda registrada, la vacunación en horario de tarde y sin cita podrían ampliarse durante semanas posteriores con el objetivo de favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización.

El SES anima a todos los que aún no se hayan vacunado a acudir al centro de salud o consultorio local habitual, o al centro más próximo a su domicilio en el caso de mutualistas, así como reiterar su llamamiento a las familias para que vacunen a los niños.