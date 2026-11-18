Caricaturistas de toda España se citan en Cáceres este fin de semana en su asamblea anual - AEC

CÁCERES 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Caricaturistas celebra en Cáceres, del 20 al 22 de noviembre, su XIII Asamblea, un encuentro que combinará convivencia profesional, creación artística, una exposición dedicada a personajes extremeños y una jornada de caricaturas gratuitas abierta a la ciudadanía.

La cita reunirá en la ciudad a profesionales y aficionados procedentes de distintos puntos de España durante tres jornadas, en las que la capital cacereña será escenario de reuniones profesionales, intercambio de experiencias, demostraciones y actividades culturales destinadas a poner en valor la caricatura como disciplina artística, herramienta de comunicación y expresión popular.

La asamblea contará como invitados con los reconocidos autores Matías Tolsá y Fermín Solís. "Su presencia enriquecerá un encuentro concebido para favorecer el diálogo entre creadores, compartir técnicas y visiones y acercar el trabajo de los caricaturistas al público", informa la organización.

Uno de los principales ejes culturales será la exposición colectiva 'Personajes extremeños', integrada por obras realizadas por miembros de la asociación, que reunirá aproximadamente entre 25 y 30 caricaturas de figuras vinculadas a Extremadura y permitirá recorrer, desde el humor gráfico y la interpretación artística, parte de la identidad cultural de la región. La inauguración está prevista para el viernes 20 de noviembre, a las 19,00 horas en la librería El rincón de pensar.

El sábado, día 21, tendrá lugar la Asamblea General AEC en el Hotel Alfonso IX, y después los participantes disfrutarán de una visita guiada por la parte antigua de Cáceres, que celebra ahora los 40 años desde su nombramiento como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Después de la comida, a partir de las 16,30 horas, se celebrará un encuentro con Matías Tolsà, Fermín Solís y Arnd Hawlina en la librería El Rincón de Pensar, y se organizarán talleres, charlas y un concierto ilustrado de Fermín Solís.

El domingo 22 de noviembre, se celebrará una actividad abierta en la que sus artistas realizarán caricaturas gratuitas a las personas que se acerquen. La propuesta permitirá al público observar en directo el proceso creativo y llevarse un recuerdo personal de la Asamblea y de su paso por Cáceres.

Será a partir de las 11,00 horas en la Plaza Mayor. La participación será gratuita y se organizará por orden de llegada, en función del tiempo disponible y del número de caricaturistas participantes.

SOBRE LA AEC

La Asociación Española de Caricaturistas trabaja para difundir la caricatura, favorecer el encuentro entre profesionales y promover actividades culturales, formativas y expositivas. Su Asamblea anual es, además de un espacio interno de trabajo, una oportunidad para conectar esta disciplina con la ciudad anfitriona.

La celebración de la XIII Asamblea en Cáceres refuerza la relación entre creación contemporánea, patrimonio y cultura popular, y sitúa durante un fin de semana a la ciudad como punto de encuentro del sector de la caricatura en España.