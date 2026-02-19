Carlos Cuerpo y María Guardiola, entre los primeros Alumni Honoríficos de la Universidad de Extremadura

María Guardiola o Carlos Cuerpo, entre los primeros Alumni Honoríficos de la Universidad de Extremadura - UEX

BADAJOZ, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura ha anunciado la puesta en marcha del programa Alumni UEx, que celebra reconociendo a cinco egresados "de referencia" como son la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; y la periodista Ana Pecos.

De este modo, los Alumni Honoríficos de esta primera edición son María Guardiola Martín, diplomada en Ciencias Empresariales (Cáceres, 1997-2000) y licenciada en Administración y Dirección de Empresas (Badajoz, 2000-2002); y Carlos Cuerpo Caballero, licenciado en Economía (Badajoz, 1998-2003).

También Antonio Huertas Mejías, que tiene estudios de Derecho en Cáceres (curso 1982-1983); María Félix Tena Aragón, licenciada en Derecho (Cáceres, 1981-1986); y Ana Pecos Palacios, licenciada en Comunicación Audiovisual (Badajoz, 2007-2012).

La Universidad de Extremadura celebrará el próximo 5 de marzo, a las 19,00 horas, la Gala AlumniUEx 2026 en el Paraninfo del campus universitario de Badajoz, en el Edificio Metálico, un acto institucional concebido para fortalecer los vínculos entre la institución académica y sus antiguos estudiantes, así como para proyectar su identidad académica, social y cultural más allá del campus.

La gala, que forma parte del impulso estratégico del programa AlumniUEx, nace con una doble misión, como fomentar la participación activa de los egresados en la vida universitaria, por un lado, y reforzar su contribución al desarrollo regional, por otro.

La UEx ha explicado en nota de prensa que, a través de esta iniciativa, avanza en su visión para reforzar la conexión con su comunidad de Alumni, creando una red sólida de colaboración, talento y compromiso.

Al mismo tiempo, quiere reconocer a quienes han formado parte de su historia académica y profesional, reconociendo trayectorias "ejemplares" y fortaleciendo una red de antiguos alumnos llamada a desempeñar un papel "clave" en el futuro de la institución y de la región.

De este modo, durante el acto institucional se presentará oficialmente el Programa AlumniUEx y posteriormente se procederá al nombramiento de los citados cinco Alumni Honoríficos, junto a la imposición de la beca como tales y la entrega de un galardón conmemorativo.