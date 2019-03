Carolina Yuste señala que la situación de la mujer en el cine está cambiando pero sigue teniendo "muchísimos problemas"

Publicado 27/03/2019 16:26:04 CET

La actriz pacense Carolina Yuste ha señalado que la situación de la mujer en el cine "está cambiando", pero siguen teniendo "muchísimos problemas".

La ganadora del Goya como mejor actriz de reparto por 'Carmen y Lola', que este jueves participa en las 'Jornadas Mujer y Sociedad: la Mujer en las Artes Escénicas' que organiza la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, ha valorado que, por ejemplo, a la hora de elegir los proyectos los productores, "que al final siguen siendo hombres porque siguen siendo los que tienen la pasta", son los que tienen que elegir qué película producir y a cuál dar presupuesto.

"Y a día de hoy todavía el género masculino sigue ganando, ¿no?", ha apuntado, aunque este año en la gala de los Goya en la dirección novel de cuatro nominados tres eran mujeres. No obstante no había ninguna mujer en la categoría de dirección, por lo que ha expuesto que jornadas como la que se celebra este jueves en Badajoz "sirven para contar realidades" e "intentar que ese tipo de cosas cambien".

"Somos más de la mitad de la población, somos muchas más mujeres en universidades formadas, pero la realidad laboral es completamente diferente. Ahí estamos, luchando", ha manifestado.

EL GOYA Y 'CARMEN Y LOLA'

Yuste ha reconocido además que, tras recibir el Goya, su vida profesional "de momento no ha cambiado mucho" aunque "sí ha sido una locura" y está viajando "un montón", al haberse dado la "gran suerte" de que el premio ha servido para que la película vuelva a proyectarse en "un montón de salas". "Que al final es de lo que va la cosa", ha puntualizado.

"Es verdad que es un reconocimiento muy guay, pero lo importante es que el cine se vea y que las salas proyecten la película, ha sido una locura absoluta", ha apuntillado la actriz, que está "muy contenta" porque, además, les están llegando "cosas muy bonitas" de gente a las que 'Carmen y Lola' les está sirviendo para enfrentarse a sus miedos o a sus familias que no les aceptan "por lo que sea" o para "empoderarse como mujeres".

Así, se ha mostrado "muy contenta" porque para ella "el verdadero premio fue poder hacer cine", lo cual "en los tiempos que corren está siendo muy complicado y más una peli así", ha reconocido Yuste, que también hace teatro, que es su "casa", en el que se ha formado y que da "unas posibilidades súper amplias de creación".

Al respecto, ha avanzado que ha terminado recientemente la función de teatro 'Suaves' y está de gira con 'Hablar por hablar', que recalará en mayo en Navalmoral de la Mata.

CINE EXTREMEÑO

De igual modo, e interpelada en declaraciones a los medios en Badajoz por el cine extremeño y Extremadura como plató de cine, la actriz ha apuntillado que "últimamente intentan que se dé más a conocer", pero que su "sensación" es que "es verdad" que es una comunidad "muy invisible todavía" en ese sentido frente a otras en las que sí hay "muchas" películas como Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia o Madrid.

Ha resaltado asimismo que hay "pequeñitos que hacen muchos proyectos y demás", pero que al nivel de que "se vea no" recuerda haber visto una serie, más allá de los rodajes de 'Juego de tronos' o 'Isabel', construida "desde aquí con personajes de aquí". "Estoy luchando por que eso pase también", ha avanzado.

VISITA AL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

Yuste ha hecho estas declaraciones a los medios tras visitar en el Ayuntamiento de Badajoz al alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, con quien ha mantenido un encuentro, tras el cual el regidor ha comentado como anécdota que en el "ratito" en el que ganó el Goya recibió 24 mensajes con felicitaciones, por lo que ha valorado que dicho premio "no solo es suyo" sino "en parte también de la ciudad", que se siente "muy orgullosa" de la actriz.

Ha agregado al respecto que Carolina Yuste se ha "ganado" el Goya con su "esfuerzo" y formación "currándoselo en un mundo muy complicado como es el de la interpretación", ya sea en teatro, cine o televisión, por lo que ha considerado que permite trasladar a todos los jóvenes de Badajoz o Extremadura que "soñar no solo es gratis, sino que además permite que muchas veces se puedan cumplir los sueños", con "suerte" pero "sobre todo con sacrificio, con esfuerzo".

Un "calorcito" de la gente de Badajoz que Carolina Yuste también ha sentido, y en relación al cual ha defendido que, entre los extremeños, hay "como un sentimiento de familia" que "no es una cuestión patriótica" sino "de familia".