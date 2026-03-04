'La casa de Bernalda Alba' protagoniza el segundo cuaderno pedagógico de Literatura y Memoria de Diputación de Badajoz

Cuaderno pedagógico de La casa de Bernarda Alba. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha presentado el segundo cuaderno pedagógico de Literatura y Memoria, que protagonizan Federico García Lorca y 'La casa de Bernarda Alba' tras la buena acogida del estreno de esta serie.

Editados por la institución provincial, buscan acercar la memoria histórica a los alumnos y facilitar la tarea del profesorado, en el marco de un proyecto del Servicio de Memoria Histórica y Democrática puesto en marcha "para paliar el abandono público en torno a esta cuestión".

Su autora, Inmaculada Hernández, habla de "desinformación" y "dificultad para llegar al periodo reciente de la historia de España". "Con este recurso, se añade contexto histórico y se aborda la dictadura y su represión desde la perspectiva de una obra aclamada por el éxito", ha explicado la diputación junto con que, para Hernández, al trabajarla se suscita reflexión, valoración y un intercambio de opiniones.

En concreto, el cuaderno recoge una reseña del escritor granadino, además de un análisis pormenorizado de la obra, comenzando por la justificación del propio título y pasando por el desglose de distintos rasgos de la misma, como su propia historia y representaciones, el género, el argumento, el contexto histórico o su estructura y estilo.

Asimismo, concluye con su relación con la memoria, bibliografía y reseña de la autora del cuaderno, licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura comparada y en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura.

Además, el cuaderno incluye códigos QR para poder acceder gratuitamente a la obra, a través de la Nubeteca de la Diputación de Badajoz.

El cuaderno pedagógico sobre 'La casa de Bernarda Alba' puede descargarse en la web de la institución provincial.