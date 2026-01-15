Casat, Cooperativa Virgen de la Estrella y La Berlangueña ganan la Cata-concurso de aceite de la Diputación de Badajoz

Entrega de premios de la IX edición de la Cata-Concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra Provincia de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

La Diputación de Badajoz ha celebrado este jueves, día 15, en el Hospital Centro Vivo la entrega de premios de la IX edición de la Cata-Concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra Provincia de Badajoz, Cosecha Temprana 2025-2026, que distingue la calidad, la excelencia, la innovación y el compromiso del sector oleícola pacense.

Casat, la Cooperativa Virgen de la Estrella y La Berlangueña se han llevado los primeros galardones en cada una de las tres categorías, convencional, ecológica y producción limitada, respectivamente, en este acto presidido por la presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, que ha felicitado a las empresas premiadas y al conjunto de participantes por "poner en valor el trabajo que se realiza durante todo el año, desde la recogida de la aceituna hasta que el consumidor prueba el producto".

De manera especial, ha trasladado su enhorabuena a la Cooperativa Virgen de la Estrella, a Casat y a La Berlangueña, así como a las firmas distinguidas con menciones de honor, a la vez que ha agradecido la colaboración del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura (Ctaex) y del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), cuya implicación técnica garantiza el "rigor" y la calidad del proceso de evaluación del concurso.

En esta novena edición, han concurrido 20 empresas y 33 marcas comerciales procedentes de todas las comarcas de la provincia, un dato que, según ha destacado Del Puerto, evidencia la apuesta creciente de almazaras y cooperativas por reforzar la identidad de sus aceites a través de nuevas marcas y por avanzar en la valorización del producto.

De igual modo, ha subrayado el momento de "fortaleza" que atraviesa el sector del olivar en la provincia, con más de 251.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, el protagonismo del olivar de riego y el crecimiento sostenido del ecológico; al tiempo que ha señalado que alrededor de 90 almazaras se encuentran actualmente en campaña, con una molturación cercana a los 30 millones de kilos de aceituna, lo que sitúa la presente cosecha entre las más destacadas de la historia reciente.

