Casi cuatro de cada diez extremeños de entre 15 y 21 años prefiere ser emprendedor, según un informe

MÉRIDA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi cuatro de cada diez jóvenes extremeños de entre 15 y 21 años quiere emprender y crear su propia empresa, imponiéndose como primera opción profesional entre el colectivo, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles.

El informe, elaborado por ABANCA y Praxis MMT, refleja que el modelo laboral está cambiando entre los jóvenes, al reflejar que el 37,7% de los jóvenes extremeños quiere emprender y crear su propia empresa, frente a solo un 8,6% que aspira a ser empleado por cuenta ajena.

Por su parte, el 18,6% optaría por ser funcionario y un 35,1% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro. A nivel nacional, el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado.

"La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho", señala el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', Nuño Nogués, quien subraya que generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena".

Entre las razones por las que los jóvenes extremeños eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (40,3%), seguido de poder ser su propio jefe (26,4%), y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (20,1%).

No obstante, los jóvenes son conscientes de la dificultad: el 70,8% de los jóvenes considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil. Sus sectores preferidos para emprender son los relacionados con el deporte, el comercio y tecnológico.

Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son: que les ofrecieran estabilidad en el empleo (45%), poder tener un salario más alto (41,1%), que hubiera un ambiente de trabajo agradable (40,6%). Para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas".

"Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad", añade el director del informe.

PESIMISTAS CON EL FUTURO LABORAL

La Generación Z de Extremadura se muestra pesimista con el futuro laboral: el 46,3% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años. El 31,2% piensa que la situación seguirá igual y un 22,5% opina que el empleo irá mejor.

Unos datos "más pesimistas" que los arrojados a nivel nacional donde el 44,2% de los jóvenes españoles cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

Su opinión responde en parte a factores como la inestabilidad internacional y las previsiones sobre los efectos de la Inteligencia Artificial a futuro en el empleo, explica el director del informe; pero, sobre todo, a "lo que ven a su alrededor, la actual situación laboral en España que muestra cifras de desempleo juvenil muy altas", por encima del resto de Europa, e "insuficientes políticas" para mejorar su situación a futuro, explica Nuño Nogués.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 66,8% de los jóvenes extremeños confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo los de Extremadura destacan: el interés y las ganas de trabajar (62,8%), los conocimientos y tener un buen nivel de idiomas (ambas elegidas por el 47,9%), y la experiencia (46,1%).

MOVILIDAD INTERNACIONAL

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 63,9% de los jóvenes extremeños lo tiene claro y emigraría. Un dato en línea con la media arrojada a nivel nacional, pues el 64% de los jóvenes españoles se marcharía fuera.

Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

El porcentaje está disminuyendo "pero sigue siendo alto en una economía desarrollada. Las nuevas generaciones van dando más importancia al equilibrio entre bienestar personal y una carrera profesional, y parte de ese bienestar viene dado por su entorno, amigos, parejas y familiares, y su forma de vida, que lógicamente se verían afectados si emigraran", observa el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

Entre las razones por las que los extremeños se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (41,8%), seguida de tener un mejor salario (33,6%), por la falta de oportunidades en España (16,8%) y para aprender idiomas (6,1%). Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (34,8%), Italia (13,9%), Alemania (11,9%), y Reino Unido (10,7%).

MEJOR PREPARADOS QUE SUS PADRES

Según los datos del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', el 55,5% de los extremeños cree que su generación está más preparada que la de sus padres, dato ligeramente superior a la media nacional (54%), aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años.

De esta forma, más de la mitad siguen pensando que están más preparados que sus padres, pero se observa una tendencia a la baja en los últimos años. En 2018 más del 83% afirmaban estar más preparados que sus progenitores, y hoy la cifra ha caído en casi 30 puntos.

Continuando con la comparación con sus progenitores, el 67,8% de los jóvenes de Extremadura considera que va a tener una calidad de vida mejor que la de sus padres. "Son más optimistas, y con razón. España ha experimentado un desarrollo muy importante en los últimos cinco lustros y, aunque este desarrollo se esté frenando, lo normal es que los jóvenes opinen así", añade Nogués.

Respecto a la relación de los jóvenes extremeños y sus compañeros de clase con los profesores, el 90,8% opina que los profesores están bien tratados, mientras que el 7,6% considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente, y un 1,6% piensa que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

Estudiar una carrera es la opción preferida entre los jóvenes extremeños para continuar cuando terminen los estudios actuales que se encuentran cursando, que comprenden ESO, Bachillerato, y formación profesional.

Así lo manifiesta el 65,7% de los alumnos encuestados, por delante de estudiar un ciclo de formación profesional, elegido por el 9,7% de los jóvenes. Por otro lado, el 14,4% declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, el 5,2% se incorporará al mercado laboral, el 4,5% montará su propio negocio, y un 0,5% continuará con el negocio familiar.

A la hora de elegir una carrera, los principales factores considerados que tendrían en cuenta son: la vocación, elegirían la que le guste (75%), la que tenga mayores salidas profesionales (56%), y la que consideren que podrá ganar más dinero (44%). Las carreras que más interés les despiertan son: Empresas/Economía (36,7%), Derecho (29,1%), Magisterio (26,3%), y Marketing y Publicidad (18,3%).

La vocación es la primera razón para elegir una carrera universitaria, aunque las salidas profesionales también tienen un peso importante.