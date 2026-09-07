Casi toda Extremadura estará este lunes en aviso amarillo por altas temperaturas

Archivo - Turistas visitan una capital española bajo una ola de calor. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi toda Extremadura va a estar este lunes, 7 de septiembre, en aviso amarillo por temperaturas superiores a los 36 grados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la provincia de Badajoz, el aviso amarillo por temperaturas de hasta 38 grados se activará en las comarcas de Vegas del Guadiana, la Siberia, Barros y Serena y sur de la provincia.

Por su parte, en la provincia de Cáceres, la Aemet ha activado el aviso por temperaturas de hasta 38 grados en la zona del Tajo y Alagón y de hasta 36 grados en el norte de la provincia y Villuercas y Montánchez.

El aviso permanecerá activo desde las 13,00 hasta las 20,59 horas de este lunes.