CCOO considera "populista" el anuncio de Salud de convocar un concurso de méritos para ocupar vacantes de especialistas

MÉRIDA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha calificado de "populista" el anuncio de la consejera de Salud en funciones, Sara García Espada, de convocar un concurso de méritos en el SES para ocupar las plazas vacantes resultantes de la oposición de médicos especialistas.

Al respecto, CCOO ha considerado que la consejera de Salud debería saber que "no pueden convocar ningún proceso selectivo por culpa" de una ley aprobada bajo el Gobierno de José Antonio Monago en 2015.

"La incoherencia es aún más profunda, ya que la Administración que ahora pretende erigirse en salvadora de una situación que ella misma ha provocado es la misma administración que nombró un tribunal que impidió, con un examen imposible, el acceso de los Médicos Especialistas a las plazas fijas", ha asegurado en nota de prensa.

CCOO ha recordado a García Espada que cualquier proceso selectivo debe negociarse y aprobarse en la Mesa Sectorial y "no en los medios de comunicación, ni junto con los colegios profesionales".

Esto hecho, ha apuntado, no quiere decir que CCOO se oponga a cualquier proceso que facilite el acceso de los profesionales médicos, "al contrario", ha precisado, ya que, para el sindicato, esto es "necesario, pero debe hacerse de manera adecuada".

Por ello, CCOO ha realizado una llamada a la consejera para que asuma su "responsabilidad", tome decisiones que "realmente sirvan para salir de la paralización actual" de la Administración y prevalezca el "sentido común".