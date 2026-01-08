CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo la falta de calefacción en el Centro de Tratamiento de Correos en Mérida

MÉRIDA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la "falta de calefacción y las condiciones laborales inaceptables" que sufren los trabajadores en el Centro de Tratamiento Automatizado de Correos de Mérida (CTA), situado en el Polígono Industrial El Prado.

Según señala CCOO en nota de prensa, los trabajadores de las áreas de producción, distribución y logística de este centro de Correos sufren desde el 26 de diciembre las consecuencias de la falta de calefacción en el recinto, "dificultando su labor y poniendo en peligro la salud y el bienestar del personal".

La situación es "especialmente grave si se tiene en cuenta que los días más fríos de la temporada han coincidido con la falta de calefacción", lo que ha obligado a los trabajadores a "realizar su labor en condiciones muy difíciles", señala el sindicato en nota de prensa.

Para CCOO, es "inaceptable que la empresa, a pesar de sus intentos, no haya sido capaz de encontrar una solución alternativa para garantizar la seguridad y el bienestar de sus empleados", señala el sindicato, que apunta que "desde el primer día ha estado en contacto con la empresa para alertar del problema y exigir una solución rápida".

Según explica, ya el 26 de diciembre, CCOO contactó telefónicamente con Relaciones Laborales del área Centro para alertar de la situación en el CTA de Mérida, y el 30 de diciembre, se presentó un escrito a la empresa para reiterar la urgencia del asunto, y el 5 de enero se presentó una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo, tras lo que ha lamentado que "a pesar de todo, la situación sigue sin resolverse".

Recuerda CCOO que según el protocolo de actuación por bajas temperaturas, los trabajadores "tienen derecho a realizar descansos para protegerse del frío", por lo que les insta a hacer uso de este derecho y no poner en riesgo su salud.

Finalmente, CCOO advierte de que si la situación persiste, "instará a los trabajadores a parar la actividad hasta que se resuelva el problema", ya que "no se puede permitir que se ponga en riesgo la salud" de estos trabajadores.