CCOO Extremadura recuerda a PP y Vox que la Constitución les legitima para "seguir avanzando" en el diálogo social

La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, atiende a los medios de comunicación en la nueva sede de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Extremadura, en Mérida. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, ha afirmado que no le preocupa la reducción de las subvenciones a los sindicatos contemplada en el acuerdo de gobierno de PP y Vox, pero sí poder continuar avanzando en el diálogo social como han venido realizando en los dos últimos años con el Ejecutivo de María Guardiola.

"No nos preocupa en absoluto la reducción a los sindicatos", ha señalado al respecto, pero sí, ha advertido, que "como sindicato sociopolítico" están "legitimados dentro de la Constitución para seguir avanzando en el diálogo social, que es importantísimo para esta región y en el que hemos estado trabajando durante estos dos años anteriores con el gobierno de María Guardiola".

A preguntas de los medios sobre la investidura de María Guardiola y como les puede afectar la formación del nuevo gobierno de coalición con Vox, ha señalado que el papel de los sindicatos de clase es "seguir avanzando" en el diálogo social, así como en las políticas de igualdad, LGTBI, de cooperación, en la mejora de los trabajadores, en la vivienda "digna".

Sobre si dicho recorte puede afectar al desarrollo de alguno de los servicios que prestan, ha señalado que la organización "no va a consentir" que se vean mermados porque "el papel de esta organización como sindicato más representativo y de clase es continuar con todos los derechos y las garantías para poder continuar con todo lo que venimos haciendo durante estos años".

(Más információn en Europa Press)