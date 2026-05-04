CCOO inicia con una concentración este martes ante el Sepad una campaña en defensa del sistema de atención a dependencia

Presentación de una campaña en defensa del sistema de atención a la dependencia - CCOO

MÉRIDA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Extremadura inicia con una concentración frente a las puertas del SEPAD en Mérida este martes, 5 de mayo, una campaña de movilizaciones en defensa del sistema de atención a la dependencia, que según señala, en Extremadura ha sufrido un "importante deterioro en el último año".

La concentración tendrá lugar a las 10,30 horas a las puertas de la sede regional del Sepad en Mérida, en la que se pondrá de manifiesto que en 2025, un total de 1.313 personas fallecieron en la región en la lista de espera, 697 de ellas pendientes empezar a recibir prestación y 616 sin que ni siquiera hubiera sido resuelta su solicitud.

Por este motivo, CCOO reclamará en esta concentración "reducir las listas de espera" de atención a dependencia, ya que según los datos que aporta del Observatorio Estatal, la calificación global del sistema extremeño ha caído a una nota de un 2,3 de un total de 10 en 2025, cuando en 2024 al menos conseguía el aprobado con un 5,3.

Para CCOO es "imprescindible" reforzar el sistema de atención a la dependencia con "más financiación y recursos, unos servicios de atención mucho más profesionales y con una apuesta decidida por centros y atención domiciliaria de titularidad y gestión pública", señala el sindicato.

La secretaria de Acción Sindical y Política Social de CCOO de Extremadura, Paqui Gómez, ha subrayado en la presentación de esta campaña que la situación de la atención a la dependencia es "muy preocupante", ya que cuenta con listas de espera "inaceptables, recursos totalmente insuficientes y desigualdad en el acceso a las prestaciones entre comunidades".

DIGNIFICACIÓN Y MEJORA DE CONDICIONES LABORALES

Además, señala que los trabajadores del sector son "fundamentalmente mujeres que realizan su labor en condiciones precarias y con bajos salarios", por lo que una de las reivindicaciones de CCOO pasa por la "dignificación y mejora" de las condiciones laborales de estas profesionales, señala CCOO en nota de prensa.

Destaca el sindicato que el sistema de atención a la dependencia es "un pilar fundamental" del Estado de Bienestar que "protege la dignidad" de las personas mayores, las personas con discapacidad y sus familiares, tras lo que ha resaltado que en 2025, la lista de espera en Extremadura fue de 8.420 personas, con un crecimiento de 1.633 personas más con respecto al año anterior.

Por su parte, el secretario de la Federación de Pensionistas de CCOO de Extremadura, Víctor Jesús González, ha criticado que, en la región, la media para recibir las prestaciones es de 261 días, cuando la ley impone que este periodo no puede superar los 180 días.

Para González, el principal fallo en la aplicación de la ley es la "falta de financiación y la desigualdad entre territorios" por la transferencia de las competencias a las comunidades.

PIDE DESTINAR AL MENOS 2% DEL PIB REGIONAL

En el caso concreto de Extremadura, CCOO considera que se tendría que llegar a un "mínimo de un 2 por ciento del PIB regional para reforzar el sistema público", ante lo que el sindicato advierte que el incremento financiero es esencial no solo para dar solución a los problemas actuales del sistema sino para atender al progresivo envejecimiento de la población.

Según los datos que ha aportado, ahora mismo hay 248.220 personas en Extremadura mayores de 65 años, pero se estima que esta cifra crecerá en casi un 24 por ciento en los próximos quince años, ya que ahora mismo, el número de solicitudes al sistema de atención a la dependencia está subiendo a un ritmo de unas 2.000 al año en la comunidad.

Así, durante su intervención, el secretario de Afiliación de la Federación de Pensionistas de CCOO de Extremadura, Sergio Cuenca, ha abogado por "priorizar la atención domiciliaria de titularidad y gestión pública, con servicios profesionales".

Cuenca ha detallado que un dato que revela el deterioro del sistema es el hecho de que en 2025 solo se creó un único empleo en el sector, cuando en 2024 se habían creado 783 nuevos empleos.

Esta tendencia es "totalmente contraria" a la apuesta de CCOO por profesionalizar el sector y que la inversión pública que supone "acabe reinvirtiéndose en la sociedad con la generación de empleo de calidad".

De hecho, según apunta el sindicato, en Extremadura, el sector cuenta con 12.043 empleos directos gracias a las políticas de anteriores años y la inversión realizada genera 54,1 puestos de trabajo por millón de euros invertidos, frente a los 39,8 que genera en el resto de España.

Por otra parte, Sergio Cuenca ha considerado "importantísima" la coordinación de los servicios sociosanitarios para atender adecuadamente a las personas en sus casas y ha defendido la "necesidad de aumentar las horas de cuidado de atención domiciliaria, porque actualmente son insuficientes y suponen además un alivio para las familias".

Finalmente, ha apuntado que la situación de Extremadura como una de las comunidades con más proporción de plazas de residencias de carácter público "puede ser engañosa", porque, según explica Cuenca, "muchas son de titularidad pública al ser municipales, pero tienen la gestión cedida a entidades privadas", por lo que ha reclamado más transparencia.