CCOO solicita a la Junta que los trabajadores de la enseñanza sean grupo prioritario en la vacunación contra la Covid

MÉRIDA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura ha solicitado a la Junta de Extremadura que los trabajadores de la enseñanza sean considerados grupo prioritario, tras sanitarios, mayores y grandes dependientes, en la campaña de vacunación contra la Covid prevista para los próximos meses.

El sindicato ha considerado que el nivel de exposición a posibles contagios en los centros educativos por parte de los trabajadores del sector es "muy elevado", debido al número de alumnos con el que entran en contacto a diario en los centros, además de recordar que muchos trabajadores tienen patologías crónicas que los hacen especialmente vulnerables al virus.

De esta forma, CCOO Extremadura ha recalcado que el Ejecutivo regional debe trasladar al Gobierno, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuando se trabaje en la estrategia única de vacunación anunciada, que este colectivo de trabajadores de la enseñanza debe ser prioritario.

En esta línea, como ha expuesto CCOO en nota de prensa, según las informaciones facilitadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la estrategia única de vacunación está siendo diseñada por un grupo de expertos multidisciplinar en el que se incluyen expertos de las comunidades autónomas, del Consejo Interterritorial de Salud y de bioética, por lo que ha considerado que es "procedente" que desde la Junta de Extremadura se recoja esta propuesta y se haga llegar a Madrid.

De igual manera, FECCOO-Extremadura ha insistido en que los trabajadores de la enseñanza deben ser considerados grupo prioritario en la campaña de vacunación de la gripe, tal y como lo han venido siendo desde hace muchos años.

Así, ha recordado que la vacunación no es obligatoria por ley en España por lo que en última instancia la decisión de vacunarse o no sería de los propios trabajadores del sector aunque, no obstante, ha considerado que sería "muy recomendable" que las administraciones públicas pusiesen en marcha una campaña de concienciación sobre la necesidad de vacunarse.