La Central de Almaraz concluye la última recarga de su unidad 1 a espera de la decisión del Gobierno sobre la prórroga

Trabajadores de la Central Nuclear de de Almaraz celebran una concentración tras concluir la recarga - CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

ALMARAZ (CÁCERES), 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Nuclear de Almaraz ha concluido este jueves la 31 recarga de combustible de su Unidad 1, tras la que inicia su último ciclo de operación si se mantiene el calendario de cierre previsto en 2027.

Ante esta situación, la planta nuclear está a la espera de la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) respecto a la petición de prórroga que la central ha realizado para continuar la explotación hasta el año 2030.

Según señala, durante la recarga de la Unidad 1 se han incorporado a la instalación 1.200 trabajadores adicionales a la plantilla habitual, la mayoría extremeños, por lo que durante 12 días han trabajado en la instalación más de 2.000 profesionales, alcanzando picos máximos de 2.200 trabajadores en el emplazamiento.

Según señala Centrales Nucleares Almaraz-Trillo en nota de prensa, el pasado 30 de octubre de 2025 solicitó oficialmente al Miteco la extensión de la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio del año 2030, ante lo que defiende que esta planta "cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad (CSN) en el año 2020, y vigente hasta el año 2030".

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