El Centro 112 de Extremadura gestiona hasta el momento al menos 89 incidentes relacionados con la borrasca Claudia

MÉRIDA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha gestionado al menos 89 incidentes relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos que afectan a la región por cuenta de la borrasca Claudia.

En concreto, desde el pasado 13 de noviembre hasta las 9,00 horas de este sábado, se han recibido 4.274 llamadas y gestionado un total de 870 incidentes, de los cuales al menos 89 están relacionados con el referido temporal, según ha precisado la Junta de Extremadura este sábado en nota de prensa.

Concretamente, las 89 asistencias técnicas que ha sido necesario efectuar han estado motivadas por la necesidad de achiques, limpieza de calzada por árboles, ramas y/o diversos objetos que impiden la normal circulación; presencia de balsas de agua en la calzada, incidentes relacionados con el suministro o cableado eléctrico, y retirada de objetos desplazados como carteles, contenedores o plásticos.

En este mismo periodo se han gestionado también 55 incidentes por accidentes de tráfico, de los cuales 14 han sido en casco urbano y 41 en ámbito interurbano.

