El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía de Cáceres cuenta ya con 108 investigadores de 26 países

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, y el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, junto a directores del CIIAE y una investigadora que trabaja en el centro - EUROPA PRESS

El nuevo edificio estará listo antes del verano de 2026 y ya está licitado casi el 90% del equipamiento científico y tecnológico

CÁCERES, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía (CIIAE), que lleva funcionando dos años en unos laboratorios de la Escuela Politécnica de Cáceres, cuenta ya en su nómina con 108 investigadores de 26 nacionalidades que, en antes del verano de 2026, se trasladarán a las nuevas instalaciones del centro que se están construyendo en la finca El Cuartillo.

Las obras del CIIAE, que supondrán una inversión final de más de 100 millones de euros del Gobierno central y la Junta de Extremadura con ayuda de fondos europeos, comenzaron en agosto de 2024 y, en la actualidad la planta piloto está al 78,17% de ejecución, y se prevé que pueda estar terminada para final de año.

En cuanto al edificio principal y la incubadora se encuentra al 56,35% de ejecución y las obras estarán terminadas para la primavera del 2026, por lo que las previsiones son que antes del verano pueda estar en funcionamiento, una vez hayan sido equipados los laboratorios, con el material técnico y científico, que está ya contratado por valor de 24,7 millones de euros, lo que supone el 89,26% del total.

Así lo ha adelantado la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, que ha visitado el CIIAE en la Escuela Politécnica junto al consejero de Economía, Guillermo Santamaría, ya que se trata de un proyecto enfocado a atraer empresas y retener talento en la región. De hecho, en lo que queda de año se esperan otras contrataciones asociadas a proyectos en marcha y otros recientemente aprobados (MSCA-COFUND).

Vaquera ha destacado la importancia de la visita del consejero Santamaría para conocer las líneas de trabajo que se siguen en el CIIAE. "Las investigaciones, sin empresas donde aplicarlas y sin esa transferencia del conocimiento que siempre defendemos, es inviable", ha señalado.

"Extremadura nunca había tenido un centro donde se haya retenido tanto el talento, donde hayamos tenido tantos investigadores, y no solamente retención del talento nuestro, de Extremadura o de España, es que hemos atraído talento internacional", ha dicho la consejera que ha recordado que el CIIAE ha logrado captar más de 6,5 millones de euros en financiación pública desde hace dos años, habiéndose logrado la mayor parte de ellos gracias a proyectos internacionales, en los que los investigadores del centro desarrollan líneas en colaboración con otros socios de diversos países.

Por ello, Vaquera ha destacado que con el CIIAE se está situando la investigación que se está haciendo en Extremadura en eficiencia y almacenamiento energético, en la elite y en la vanguardia a nivel internacional. "Y eso se va reflejando en este entramado y en las empresas que están viendo en sus propios desarrollos", ha añadido.

La consejera ha recordado que, a partir del 31 de julio del año que viene, comienza una nueva etapa en el CIIAE en la que habrá que cubrir los gastos derivados del funcionamiento del centro, para lo cual se llevará a cabo un convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación y se incorporará también la implicación de Portugal para sostener esta infraestructura pionera para hacer de las energías renovables una alternativa real a los combustibles fósiles.

ATRAER INVERSIONES

Por su parte, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha recorrido junto a Vaquera y directores del CIIAE algunos de los laboratorios para conocer el potencial investigador que tiene el centro de cara a atraer inversiones en el sector energético, "que es absolutamente estratégico para nosotros", ha dicho.

"En nuestra estrategia de atracción de inversiones es el sector más importante", ha subrayado el consejero, que ha insistido en que "este potencial investigador tiene al final mucho aprovechamiento de cara a las propias empresas que ya están en Extremadura implantadas y que están creciendo y a las que pueden venir. Y a su vez las propias empresas pueden alimentar los proyectos de investigación del propio centro"..

El valor humano del CIIAE, con investigadores altamente cualificados, es clave para el éxito de sus líneas de investigación, que incluyen también proyectos en el sector de la defensa. En este ámbito, Santamaría ha destacado que la proyección exterior de Extremadura se articula a través de la marca regional Baluartia, que promueve las capacidades tecnológicas de la región para facilitar el acceso de las empresas extremeñas al sector de la defensa.

"Creemos que ahí a la hora de dualizar tecnologías o servicios que prestan las empresas extremeñas, el CIIAE también puede aportar mucho", ha dicho el consejero.

En este sentido, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha concedido recientemente dos ayudas por un importe total de 71.464 euros para la contratación de personal de apoyo a la investigación en el centro.

Estas ayudas forman parte de un programa pionero, 'Atraigo Talento', dotado con 3,6 millones de euros, dirigido a atraer y afianzar profesionales cualificados, especialmente jóvenes, con el objetivo de fortalecer la investigación, la innovación y el desarrollo económico en la región. El programa busca mejorar las oportunidades de empleo juvenil, posicionar a Extremadura como referente en atracción de talento e impulsar la competitividad empresarial y el empleo de calidad.

"Desde el programa 'Atraigo Talento' hemos contribuido con dos personas que se han incorporado al CIIAE y, desde luego, ese programa lo seguiremos sacando para intentar alimentar los centros tecnológicos de Extremadura", ha añadido, al tiempo que ha recalcado la importancia de abrir vías de colaboración entre la investigación y la empresa para que "al final se traduzca en riqueza y empleo y mejora de la vida de los extremeños".

SOBRE EL CIIAE

Cabe recordar que el CIIAE es un proyecto que pretende dar respuesta a los retos tecnológicos y científicos en gestionabilidad de la energía verde. Para ello, se investiga en almacenamiento de energía basado en diferentes tecnologías (Li, Na, baterías de flujo, supercondensadores, metal-aire, etc) junto con el desarrollo de los conceptos más innovadores en Economía Circular como reciclaje, reutilización o ecodiseño.

Otras líneas de investigación se centran en la generación de hidrógeno, catálisis para producción de combustibles sintéticos, captura de CO2, aplicaciones industriales del hidrógeno, almacenamiento térmico, simulación atómica, o análisis tecno-económico y regulación de sistemas energéticos.

El CIIAE tiene como objetivos resolver retos científicos y tecnológicos que aporten flexibilidad y garanticen el suministro de la energía almacenada en función de la demanda, desde una perspectiva amplia, incluyendo la producción y usos de la energía, el transporte y los sectores industriales.

Además, el centro apostará por la sostenibilidad e independencia energética, cubriendo las necesidades presentes y futuras de la sociedad. Y en tercer lugar, pretende contribuir a la descarbonización de los sistemas industriales para conseguir una Europa climáticamente neutra en 2050.