Cerca de 120.000 personas disfrutan del Woman de Cáceres pese a las intensas lluvias

Actuación en el Womad 2026 de Cáceres - SONDE3

CÁCERES, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 120.000 personas han podido disfrutar del Womad de Cáceres, que se ha celebrado del 7 al 10 de mayo en el centro de la ciudad, y pese a las intensas lluvias y la tormenta que obligaron a paralizar momentáneamente el festival este pasado sábado.

El concejal de Servicios Públicos y Seguridad del Ayuntamiento de Cáceres, Pedro Muriel, ha realizado una valoración "muy positiva" del desarrollo de la edición de este año y ha destacado que no se ha producido ningún incidente de relevancia.

En este sentido, Muriel ha destacado la coordinación entre los distintos servicios públicos municipales y los cuerpos de emergencia y seguridad, así como el correcto funcionamiento de los protocolos previstos ante las inclemencias meteorológicas registradas durante el festival.

El concejal ha señalado que el evento "se ha desarrollado con todas las medidas de seguridad previstas, sin incidentes" adaptándose "en todo momento" a las inclemencias meteorológicas que se registraron en la jornada de este pasado sábado.

El edil ha explicado que desde el pasado viernes se activó un protocolo específico de actuación ante el riesgo de tormenta eléctrica, fuertes lluvias y viento, que contemplaba la revisión de todos los sistemas eléctricos y de producción del festival para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas.

Asimismo, se estableció un dispositivo de coordinación ante posibles suspensiones temporales de conciertos debido a la situación meteorológica. Muriel ha recordado que fue necesario aplazar momentáneamente una de las actuaciones previstas, que posteriormente pudo retomarse, continuando el festival "con absoluta normalidad y con total seguridad tanto para los espectadores como para los músicos y los equipos de trabajo".

Por otro lado, el concejal ha valorado de forma especialmente positiva la decisión de no autorizar el botellón durante la celebración del festival, una medida que, según ha indicado, "ha sido un éxito y ha permitido recuperar la verdadera entidad de Womad y la esencia de este festival para la ciudad de Cáceres".