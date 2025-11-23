La chirigota 'Las justinas' dará el pistoletazo de salida del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano de Mérida

Sorteo para decidir el orden de actuación de las agrupaciones adultas y juveniles en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano de Mérida será abierto el próximo 30 de enero al compás de la chirigota 'Las justinas', según el sorteo celebrado este domingo en el Centro Cultural Alcazaba emeritense para determinar el orden de actuación.

En concreto, las semifinales de la categoría adulta se celebrarán el 30 y 31 de enero y 1 de febrero en el Teatro María Luisa de la capital extremeña, según ha informado este domingo el consistorio emeritense en nota de prensa.

En la primera actuarán cinco chirigotas y una comparsa, en la segunda, un coro, cuatro chirigotas y tres comparsas, y en la tercera, un coro, tres chirigotas, dos comparsas y un cuarteto.

Así, el viernes se subirán a las tablas carnavaleras 'Las justinas', 'Desiguales', 'Las del fresco', la Comparsa 'El Mirador', Los paveras y 'Lokacostao'.

El sábado será el turno del Coro 'Dame veneno', 'La Marara', 'Las Fanáticas', 'Los que faltaban', 'Los Camandulas', 'Los bandoleros' y 'Tagorichi'; mientras que el domingo será el del coro 'Tu muralla', 'De aquí no nos mueve ni Dios', 'Los que nunca salen', 'Las Iguales', 'Los pejigueras', 'Los cacos' y 'Cuarteto Low Cost'.

En lo que respecta a la categoría juvenil, será celebrada una única sesión el viernes 6 de febrero en el Teatro María Luisa, comenzando con la actuación de una chirigota, seguida del cuarteto y otra chirigota. Después del descanso, actuará una comparsa, cerrando la sesión una chirigota.

Dicho día, el orden de actuación será el siguiente: 'Los patatas', 'Ventanas con vista al vecino', 'Los farraguas' y 'Un corte con plumas'.