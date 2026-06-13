Un choque frontal de dos vehículos en Mérida deja cinco heridos leves y uno "menos grave"

Archivo - Hospital de Mérida. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un choque frontal entre dos vehículos en Mérida ha dejado cinco heridos de carácter leve y uno "menos grave", según han informado fuentes del Centro 112 Extremadura.

El accidente ha tenido lugar en el cruce entre el Camino del Peral y la avenida José María Alvárez en torno a las 21,00 horas de este pasado viernes.

Los heridos son cuatro menos de 10, 12, 13 y 14 años, que han sufrido contusiones, así como un varón de 63 años, en estado "menos grave", con policontusiones, y una mujer de 38 años, herida de carácter leve con contusiones. Todos ellos han sido trasladados al Hospital de Mérida.

Hasta el lugar se han desplazado un equipo de atención médica, una unidad medicalizada, otra de servicio vital básico y una ambulancia convencional, todos efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES). Además, también ha acudido una patrulla de la Policía Local de Mérida.