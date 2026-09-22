La CHT invierte más de 100.000 euros en la reparación de los aliviaderos de las presas de Borbollón y Árrago

Aliviaderos de la presa de Árrago - CHT

CÁCERES, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha finalizado los trabajos de reparación de los aliviaderos en las presas de Borbollón y Árrago, en la provincia de Cáceres.

La actuación, que ha contado con una inversión de 100.491 euros sin IVA y con la asistencia técnica de la empresa Mapei, ha tenido como objetivo mejorar el estado de conservación de estos elementos y recuperar las condiciones de operatividad, seguridad y durabilidad requeridas.

El "deterioro" propio del paso del tiempo, pese a los programas vigentes de mantenimiento y conservación ordinarios, ha generado la necesidad de abordar tareas de reparación y acondicionamiento correctivo de los diferentes elementos de la presa, apunta en nota de prensa la CHT.

Los trabajos se han centrado en desperfectos, fisuras y pérdidas de hormigón, así como en mejorar la impermeabilización y protección de las superficies. Previamente a la intervención se realizó un análisis de las patologías existentes y un estudio de las soluciones técnicas "más adecuadas".

ACTUACIONES

En cuanto a la intervención en la presa de Borbollón, el aliviadero se encontraba "deteriorado", principalmente, debido a la erosión del agua y eflorescencias, generando en el hormigón una mayor absorción de agua y existiendo mayor riesgo de filtraciones en las galerías.

La actuación ha permitido intervenir sobre una superficie aproximada de 1.320 metros cuadrados. Se ha trabajado para revertir la situación mediante limpieza y preparación de las superficies, eliminación de las zonas de hormigón desgastadas y reparación estructural de los elementos afectados, así como tratamiento de fisuras y vías de agua.

A su vez, en cuanto a la intervención en la presa de Árrago, la actuación ha afectado a una superficie aproximada de 540 metros cuadrados. Para ello se procedió al saneado de las zonas afectadas, la retirada de vegetación, y la colocación de armaduras de acero corrugado ancladas al hormigón existente. Los huecos generados han sido rellenados con hormigón reforzado con fibra de polipropileno y acabados mediante mortero de reparación estructural.

Las presas de Borbollón y Árrago se encuentran al noroeste de la provincia de Cáceres, en el cauce del río Árrago (afluente del río Alagón), y son de hormigón de tipo gravedad. Sus aguas embalsadas se utilizan principalmente para regulación de avenidas, para satisfacer las demandas de las zonas regables y para generación de energía hidroeléctrica.

Con estas actuaciones, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) continúa avanzando en la conservación de unas infraestructuras hidráulicas construidas hace décadas, y cuyo adecuado mantenimiento resulta "fundamental" para garantizar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.