Unas cien personas fueron desalojadas por la noche de sus casas de campo por el incendio de Aliseda

CÁCERES 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas cien personas han pasado la noche fuera de sus casas después de que en la tarde de ayer domingo se tuvieran que desalojar unas 40 viviendas de la zona conocida como el Ecoparque y La Cabaña, en las proximidades de la n-523 (Cáceres-Badajoz), debido a que uno de los frentes del incendio de Aliseda llegó a la zona.

Ante esta situación, la Guardia civil procedió al desalojo preventivo de las viviendas, la mayoría segundas residencias. A primera hora de esta mañana, las personas desalojadas han podido regresar a sus casas.

El mismo frente también se adentró en el término de Malpartida de Cáceres, donde los equipos de extinción evitaron que afectara al monumento natural Los Barruecos y a la citada localidad. El incendio continúa activo, sin haberse conseguido estabilizar, informa la Guardia Civil.

El humo llega a varias localidades del entorno, incluida la capital cacereña, que ha amanecido con los cielos cubiertos debido a la humareda de este incendio próximo a Cáceres.