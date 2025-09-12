Cinco detenidos en un operativo de la Policía Nacional en el Casco Antiguo de Badajoz que continúa abierto

BADAJOZ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en el marco de un operativo desarrollado por el cuerpo desde las 17,00 horas de este pasado jueves en el Casco Antiguo de Badajoz, donde se ha realizado un registro.

En concreto, en el operativo han intervenido Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, según indica la Policía Nacional en Extremadura en declaraciones a Europa Press, que ha agregado respecto a esta última unidad que han participado varios grupos, entre ellos el de Estupefacientes.

La operación continúa abierta, así como las investigaciones o gestiones, por lo que la Policía Nacional no puede aportar más datos, ni descarta que se puedan producir nuevas detenciones.