Cinco municipios extremeños, entre los diez más cálidos de España durante la madrugada de este sábado

Archivo - Un termómetro marca 32 grados centígrados. - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo

MÉRIDA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco municipios extremeños se han situado entre las diez localidades más cálidas de España durante la madrugada de este sábado 5 de septiembre.

Se trata de Cañaveral (Cáceres), que ha alcanzado los 34 grados a las 01,20 horas; Retamal de Llerena (Badajoz), con 33,1 grados a las 06,30 horas; Montehermoso (Cáceres), con 32,8 grados a las 02,00 horas; Torrecilla de los Ángeles (Cáceres), con 32,8 grados a las 02,40 horas; y Puerto Rey (Cáceres), con 32,5 grados a las 00,00 horas.

El municipio con la temperatura más alta durante esta madrugada ha sido Cabo de Creus, en Girona, donde se han alcanzado los 34,2 grados a las 00,20 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Entre estas diez localidades más cálidas también están Agüimes (Las Palmas), con 33,8 grados a las 07,00 horas; Sevilla, con 33,5 grados a las 01,00 horas en el observatorio del aeropuerto; Piedralaves (Ávila), con 33,3 grados a las 00,00 horas; y Cazorla (Jaen), con 32,6 grados a las 00,00 horas.