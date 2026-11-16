Un circuito de carreras de campo a través unirá las localidades de Badajoz, Elvas y Campo Maior

El circuito de carreras de campo a través ‘Eurobec Running Cross Country Series’ unirá Badajoz, Elvas y Campo Maior. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El circuito de carreras de campo a través 'Eurobec Running Cross Country Series' unirá las localidades que conforman la eurociudad Eurobec, que son Badajoz, Elvas y Campo Maior, con tres pruebas que contemplan distintas distancias en función de las categorías, desde niños a los más veteranos.

En concreto, el 29 de noviembre será el turno de la prueba de Campo Maior y el 20 de diciembre de la de Elvas, para concluir el 21 de febrero en Badajoz y en concreto en Tres Arroyos.

Los concejales de Deportes de Badajoz, Juan Parejo, de Campo Maior, Paula Jangita, y de Elvas, Hermenegildo Rodrigues, acompañados del promotor de Extremeñamente y del evento, Manuel Llanos, han presentado esta primera edición tras la celebración, este pasado domingo, del Medio Maratón Elvas-Badajoz con más de 2.000 participantes junto a sus familias y el público y que ha sido "francamente un éxito".

Así lo ha destacado Parejo, que ha señalado que se siguen tejiendo y estrechando lazos de unión con los hermanos portugueses de estas dos localidades con las que van de la mano, especialmente en materia deportiva, como también se trabaja en cultura, turismo o en el ámbito empresarial.

En este sentido, ha destacado otras competiciones que se desarrollan en el seno de la eurociudad, como la EuroBEC Granfondo, el Medio Maratón Badajoz-Elvas, la Gravel RACE, el circuito Trail de montaña o el BP Rally Raid de automovilismo.

En el caso de la 'Eurobec Running Cross Country Series', presenta las tres citadas pruebas, un total de 18 categorías desde cross kids de los niños a veteranos de más de 70 y distintas distancias que van desde los 400 metros para los más pequeños a 8,5 kilómetros. El edil ha destacado igualmente que también se contemplan medallas, trofeos o camisetas y que se fomenta tanto el deporte base como el de competición.

"Badajoz y la eurociudad están más fuertes que nunca a través del deporte", ha recalcado, para dar las gracias a sus homólogos en Elvas y Campo Maior porque es un "placer" trabajar con ellos, con quienes "todo son facilidades" y cooperación e indicar a tenor de la coincidencia de la prueba de esta última localidad con las elecciones generales en España que no se sabía que se celebrarían cuando se diseñó y que en todo caso los participantes españoles podrán correr y luego votar o viceversa.

UNIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE

A continuación, Paula Jangita ha felicitado que las tres ciudades vuelvan a unirse a través del deporte y de esta prueba de la cooperación transfronteriza entre los dos países y ha abogado por llegar también a los clubes, a las asociaciones, a la comunidad o a la gente en aras de crear oportunidades a la hora de juntarse y unirse, en esta ocasión con pruebas campo a través.

A su vez, Hermenegildo Rodrigues ha puesto el acento en los lazos deportivos entre estas poblaciones y en los distintos eventos de este ámbito que se desarrollan a un lado y otro de la frontera, que repercuten también a nivel económico y favorecen el intercambio cultural; a la vez que ha confiado en que sea la primera de muchas ediciones.

Finalmente, Manuel Llanos ha destacado que se trata de un proyecto "muy bonito" de un cross campo a través que han enfocado tanto a la competición como a los niños y que éstos empiecen a competir con su dorsal a la par que se divierten y se lo pasan bien ensuciándose al correr por el campo.

Al mismo tiempo, ha resaltado que han querido darle un "aire diferente" con unas camisetas de líderes según la categoría y que llevarán los corredores una vez pase la primera de las citas. Los trofeos de campeones se entregarán en Tres Arroyos y las inscripciones están abiertas en la web del circuito, ha concluido Llanos, para quien "es un circuito de una eurociudad, de tres ciudades que están apostando muy fuerte por el deporte y por un proyecto deportivo a largo plazo".