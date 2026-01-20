El Circuito de Orientación Diputación de Badajoz programa cuatro pruebas que combinan deporte, naturaleza y patrimonio

El Circuito Provincial de Orientación Diputación de Badajoz presenta cuatro pruebas que combinan deporte, naturaleza y patrimonio. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El III Circuito Provincial de Orientación Diputación de Badajoz 2026 recala este año en cuatro poblaciones pacenses, que albergarán estas pruebas que combinan la práctica deportiva, en concreto sprint bajo la modalidad o-pie (a pie), con entornos tanto naturales como patrimoniales.

Así, estas pruebas dirigidas tanto a la iniciación como al perfeccionamiento de quienes ya lo practican arrancan este domingo en Mérida y en Mirandilla, cada una de ellas con más de 300 inscritos, y continúan el 8 de febrero en Hornachos y el 28 de marzo en Magacela, dirigidas a todas las edades y con distintas categorías y todas ellas incluidas en la Liga Extremeña de Sprint 2026 de la Federación Extremeña de Orientación.

El diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas; el alcalde de Magacela, Ángel Calderón; y el presidente de la Federación Extremeña de Orientación, José Antonio Carrasco, han presentado este circuito en el que se debe completar un recorrido, valiéndose de mapas, en el menor tiempo posible, y que se integra en el Programa de Deporte Escolar de la citada federación al permitir un rango de participación "bastante amplio".

Así lo ha destacado Cabezas, junto con que en 2024 nació el primer Circuito Provincial de Orientación, que ha puesto en valor la relación entre el deporte y el medio rural, mientras que sobre su tercera edición ha señalado que es una actividad consolidada y que "confirma" que el Plan provincial de Dinamización Deportiva está preparado para ampliar el abanico de posibilidades que tiene a su disposición la ciudadanía a la hora de fomentar un estilo de vida saludable.

Y es que, para que el deporte sea democrático y participativo, debe responder a los cambios en la sociedad y a sus intereses, ha apuntado, para agregar que por eso desde la federación regional de Orientación y la diputación consideran "idóneo" un deporte que trata de utilizar la preparación física para conocer el entorno, y generar una serie de conocimientos técnicos "muy útiles" en la vida cotidiana.

Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que esta práctica ha experimentado un aumento "significativo" en los últimos años en Extremadura, y en que combina el deporte con el turismo, al tratar de completar un delimitado recorrido en el menor tiempo posible, superando las dificultades geográficas que se encuentren al paso y aplicando la razón y la intuición.

APRENDIZAJE Y PATRIMONIO CULTURAL

Por su parte, Ángel Calderón ha dado las gracias a la diputación y a la federación por contar con Magacela para formar parte de este circuito provincial que combina deporte, naturaleza y aprendizaje, y que invita a conocer la provincia de una forma "diferente". En el caso de su localidad, mimetizan la práctica deportiva con la "gran" riqueza patrimonial y paisajística que ofrece, ya sea recorriendo el conjunto histórico y la fortaleza o las llanuras propias de la comarca de La Serena.

Finalmente, José Antonio Carrasco ha puesto en valor que este tercer circuito supone su consolidación y que ya tiene "ese hueco" en el calendario que ha vinculado al fomento del deporte base y a que se pueda realizar en estas poblaciones con entornos patrimoniales y culturales "fantásticos", lo que facilita que se busque también la participación familiar, con más de 300 inscritos en el caso de este domingo tanto en Mérida como en Mirandilla.

Magacela y Mérida repiten celebración pero en el caso de Hornachos y Mirandilla es la primera vez que se celebra este Circuito de Orientación, ha explicado Carrasco, que ha detallado que es una prueba que se ha consolidado en la provincia en los últimos siete u ocho años con este mismo circuito como "clave de esa base", y ha avanzado que este año se celebrarán tres grandes eventos: el Campeonato de España de selecciones autonómicas, el Campeonato Ibérico de Orientación en bicicleta de montaña, y el Extremadura International Orienteering Meeting (Exom).