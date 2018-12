Ciudadanos Extremadura asegura que Marín hará "lo mejor" para el partido y para los andaluces

Publicado 03/12/2018 14:27:15 CET

MÉRIDA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, se ha mostrado segura de que el candidato por dicho partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, hará "lo mejor" para el partido y para los andaluces.

"Estoy segura de que va a hacer lo mejor para nuestro partido y sobre todo lo mejor para los andaluces en el periodo que queda ahora de negociación y de hacer un nuevo gobierno en Andalucía, con participación o no de Ciudadanos, eso ya lo tendrá que decidir el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido", ha indicado a preguntas de los medios por los resultados de las elecciones en Andalucía.

También y preguntada por VOX, Domínguez ha dicho que Cs no habla de partidos que no sean el suyo, aunque ha reconocido la "incursión importantísima" que tuvo este pasado domingo en el mapa político andaluz y, sobre un posible acuerdo con dicho partido, ha dicho que no es responsable de esas decisiones y que sería por su parte una "imprudencia avanzar" una cuestión que su partido tiene que "decidir ahora con calma y decisión".

De esta forma, ha aseverado que ella está centrada en Extremadura y ha aseverado que hará "todo lo posible por terminar la legislatura bien" para que Ciudadanos pueda "gozar de la confianza" de los extremeños y que, tras las próximas elecciones regionales, pueda haber "muchos diputados de Ciudadanos", formación que en la actualidad solo cuenta con ella en el parlamento extremeño.

Domínguez ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces que ha ordenado la próxima sesión plenaria, en la que ha mostrado "mucha alegría" por los resultado que ha obtenido Cs, ya que, aunque la formación tenía representación en el Parlamento de Andalucía desde 2015, ha pasado de contar con nueve diputados a los 21 actuales, ha dicho.

Así, ha felicitado a los miembros de Ciudadanos en Andalucía por hacer de la "oposición virtud", ya que han desempeñado una "oposición útil" que ha sido valorada por los ciudadanos "sin necesidad" de formar parte del gobierno andaluz.

Por otra parte, y en otro orden de asuntos, a preguntas de los medios por los proyectos empresariales de la azucarera en Mérida y otro de ciudad inteligente en Castilblanco (Badajoz), que serán presentados este lunes, Domínguez ha indicado que son iniciativas que su formación no conoce en profundidad y solo por noticias de los medios.

Así, y sobre el proyecto de la azucarera en Mérida, ha confiado en que pueda salir adelante, ya que supondría una "inversión muy importante" para Extremadura y para la ciudad de Mérida.

En cuanto a la iniciativa de Castilblanco, María Victoria Domínguez ha dicho que la "desconoce totalmente", al tiempo que ha recordado que la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO) salió adelante gracias a los votos del PSOE y que es una norma que "está ahí para quien quiera encajarse en ella".

"Lo que no queremos es que haya timos a los extremeños de ningún tipo y haya falsas expectativas con grandes proyectos en Extremadura que luego no se puedan hacer realidad", ha aseverado.