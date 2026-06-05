Las clases del curso 2026/2027 en Extremadura comenzarán el 10 de septiembre

Archivo - Abrigos y mochilas colgados en la percha de un aula. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actividad lectiva del curso 2026/2027 en Extremadura comenzará el próximo 10 de septiembre para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional, y finalizarán el 18 de junio de 2027, salvo para Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior que acabarán la actividad lectiva el 4 de junio de 2027.

Por su parte, el alumnado de primer curso de Bachillerato retomará sus clases el 11 de septiembre y las concluirán el 17 de junio de 2027; mientras que los estudiantes de segundo curso de Bachillerato harán lo propio también el 11 de septiembre, aunque en este caso el curso acabará para ellos el 7 de mayo de 2027.

La sectorial ha fijado igualmente el 10 de septiembre de 2026 como fecha de inicio de la actividad para primer ciclo de Educación Infantil, que acabará el 23 de julio de 2027, detalla la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Así lo ha acordado la Mesa Sectorial de Personal Docente, presidida por el secretario general de Educación, José Pedro Catalán. Administración y organizaciones sindicales, reunidas este viernes en sesión ordinaria, han aprobado el calendario escolar para el curso 2026/2027, que contará con un total de 177 días lectivos.

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Respecto a las Enseñanzas de Régimen Especial el calendario escolar establece distintas fechas de inicio y finalización. Así, las actividades lectivas correspondientes a las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y de Danza se iniciarán el 1 de octubre de 2026 y finalizarán el 11 de junio de 2027, mientras que Artes Plásticas y Diseño comenzará su actividad el 10 de septiembre de 2026 y acabará el 4 de junio de 2027.

Por su parte, el alumnado que curse enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Diseño y Música iniciará el curso escolar el día 21 de septiembre de 2026 y terminará el 25 de junio de 2027.

Asimismo, las actividades lectivas correspondientes a la docencia directa con alumnado en las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas se iniciarán el 1 de octubre de 2026 y finalizarán el 28 de mayo de 2027.

Por último, la actividad académica de los centros que impartan Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial se extenderá desde el día 1 de septiembre de 2026 hasta el 30 de junio de 2027. Por razones académicas u organizativas la actividad puede continuar hasta el 31 de julio de 2027.

PERIODOS NO LECTIVOS

El calendario escolar 2026/2027 también establece como periodos no lectivos el de Navidad, del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ambos inclusive, y el de Semana Santa, del 22 al 29 de marzo de 2027, también inclusive.

A estos periodos se añaden 12 días festivos y no lectivos en cada una de las enseñanzas, así como las fiestas locales determinadas por los respectivos ayuntamientos.

Asimismo, para este curso se han fijado un total de 19 celebraciones pedagógicas, en torno a diferentes temáticas especialmente significativas para la formación del alumnado, que servirán como complemento al tratamiento de los contenidos transversales de las distintas enseñanzas. Además, la Mesa Sectorial también ha tratado las instrucciones de inicio de curso.