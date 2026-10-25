El club vasco Gaikar-Zortzietakoak gana en Las Hurdes el Campeonato español por Clubes de Kilómetro Vertical

Participantes en el XII Kilómetro Vertical de Las Hurdes - Tío Picho. - TERRITORIO HURDES
Tanto en categoría masculina como femenina
LADRILLAR (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)
La comarca de Las Hurdes se ha convertido este domingo en el epicentro del 'trail running' nacional con la celebración del XII Kilómetro Vertical de las Hurdes - Tío Picho, una exigente prueba que, en esta ocasión, ha acogido el Campeonato de España por Clubes de Kilómetro Vertical y la prueba final de la Copa de España Fedme.
El club vasco Gaikar-Zortzietakoak K.E. ha firmado un doblete histórico al proclamarse campeón de España de Clubes de Kilómetro Vertical tanto en categoría masculina como femenina.
El bloque masculino ha estado liderado por Iñigo Gereta, Oier Etxeberria, Víctor Bernedo, Ibai Cebrián y Rubén Astiz, superando al Egari Trail C.D. (plata). Por su parte, la escuadra femenina, integrada por Garazi Abasolo, Maider Unanue, Irati Ortiz de Anda, Maite Zabaleta e Itsasne Urkiaga, se impuso ante el Club Hiru Herri Atletiko Taldea.
El C.D. Grupo Alpino de Benalmádena ha completado una actuación brillante logrando una doble medalla de bronce en ambas categorías.
En el plano individual, la prueba ha dictado sentencia para la clasificación general del circuito nacional. Yoel de Paz Baeza y Silvia Lara Diéguez se han coronado campeones de la general final de la Copa de España de Kilómetro Vertical Fedme.