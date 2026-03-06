Un colegio de Badajoz, otro de Don Benito y el IESO de Galisteo ganan el 42º Concurso Escolar de la ONCE en Extremadura

Elaboración trabajo 42º Concurso Escolar de la ONCE - ONCE

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los colegios Sopeña de Badajoz, CEIP Donoso Cortés de Don Benito, y el IESO de Galisteo (Cáceres) han sido seleccionados como ganadores de Extremadura en el 42º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE.

En esta edición el certamen ha invitado a sus participantes a pulsar el botón de pausa para imaginar, diseñar y proponer productos accesibles con los que todas las personas puedan participar en igualdad dentro de la sociedad.

Bajo el lema 'Generación Innova', el Concurso Escolar ha propuesto detenerse con el objetivo de reflexionar, crear y actuar en equipo para mejorar la calidad de vida de las personas que más difícil lo tienen.

No ha tratado de renunciar a la tecnología, sino de equilibrar el tiempo invertido en pantallas con experiencias que despierten la imaginación, la empatía y el pensamiento crítico.

Como parte de este recorrido creativo, cada aula ha diseñado un producto accesible y lo ha presentado en una imagen, incluyendo nombre, ilustración y descripción sobre qué barrera elimina, quién podría usarlo y cómo funciona.

Los mejores trabajos formarán parte de un catálogo digital que se difundirá como herramienta educativa y de sensibilización, mostrando el poder de la imaginación como motor de inclusión.

A este 42º Concurso Escolar de la ONCE se han sumado y lo han conocido 7.544 estudiantes y 122 docentes de 115 centros educativos de Extremadura.

Por provincias, la participación en Cáceres ha sido de 3.190 estudiantes y 54 docentes de 51 centros educativos; y en Badajoz de 4.354 estudiantes y 68 docentes de 64 centros educativos.

Las categorías de participación han sido, en concreto, A (3º y 4º de primaria), B (5º y 6º de primaria), C (1º- 4º ESO y FP Básica) y E (Educación Especial). Todas ellas han trabajado bajo las mismas condiciones y presentado el mismo proyecto, informa la ONCE en nota de prensa.

(((Más información en Europa Press)))