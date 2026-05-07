El Colegio Diocesano de Cáceres despide a una persona "vinculada" a la guardería por presunto maltrato de menores

CÁCERES, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Diocesano José Luis Cotallo de Cáceres ha informado del despido "inmediato" de una persona "vinculada" a su guardería por presunto maltrato de menores.

Así, el centro expresa su "profunda consternación" ante esta situación y reitera su "absoluta tolerancia cero" ante "cualquier conducta incompatible con la protección y el bienestar de los menores".

En un comunicado, el colegio ha informado de que, tras tener conocimiento de un presunto maltrato por parte de una persona "vinculada" a la guardería, "se actuó de manera inmediata activando todos los protocolos correspondientes".

Explica, así, que inició un expediente disciplinario que ha derivado en el "despido inmediato" de dicha persona y, de forma paralela, puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, de tal modo que ha sido el propio centro quien ha presentado denuncia.

Al respecto, añade que actualmente la investigación continúa bajo la autoridad competente; y explica que además se ha informado a los miembros implicados de la comunidad educativa y se han adoptado "todas las medidas necesarias desde el primer momento".

También, y dado que las actuaciones afectan a menores y las diligencias se encuentran bajo secreto, apela a la "prudencia" y "responsabilidad" ante posibles informaciones no contrastadas.

Finalmente, el Colegio Diocesano José Luis Cotallo incide en que está colaborando "plenamente" con la Justicia y comunicará cualquier novedad a través de los cauces oficiales.