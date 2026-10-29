Los colegios e institutos extremeños suspenderán las clases a mediodía el 3 de diciembre por las elecciones sindicales

Reunión de la Mesa Sectorial de Educación de Extremadura del 29 de octubre de 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los colegios e institutos extremeños suspenderán las clases a las 12,00 horas el próximo 3 de diciembre con motivo de las elecciones sindicales que se celebran ese día en la región.

No obstante, la Consejería de Educación garantiza la atención al alumnado durante la jornada, al igual que el servicio de comedor y de transporte escolar, y por tanto el mantenimiento de los servicios esenciales.

De este modo se recoge en una instrucción acordada en la Mesa Sectorial de Personal Docente este jueves, día 29, que contempla la suspensión de las actividades lectivas y no lectivas a partir de las 12,00 horas en los centros con jornada de mañana.

Esto, según apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura, "con el objetivo de facilitar el ejercicio de los derechos sindicales y atender las necesidades de la comunidad educativa".

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