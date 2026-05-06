Colegios de Talayuela rechazan la retirada de clases de árabe tras el acuerdo PP-Vox y piden "coherencia"

TALAYUELA (CÁCERES), 6 May. (EUROPA PRESS) -

Centros educativos de Talayuela (Cáceres) han reclamado "coherencia" y "sensatez" ante la posible retirada del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que estaría incluida en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura. Una medida que afectaría a unos 140 alumnos del municipio y que los centros consideran "imprescindible" para la integración del alumnado.

Así lo ha señalado el director del CEIP 'Gonzalo Encabo', Luis Alfonso Corrales, quien ha explicado que este programa, implantado en el centro desde 2002, se estructura en dos líneas de trabajo: por un lado, clases voluntarias de lengua árabe y cultura marroquí en horario de tarde y, por otro, una labor de mediación y refuerzo de la lengua castellana durante la jornada lectiva.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Corrales ha detallado que unos 80 alumnos participan en estas clases vespertinas, mientras que durante la mañana, el docente adscrito al programa, presta apoyo lingüístico a cerca de 110 escolares.

"Nos ayuda dentro de las clases a reforzar la lengua española con el alumnado que tiene barrera idiomática", ha explicado, al tiempo que ha destacado su papel para "mediar con la familia" y colaborar con el equipo directivo, docentes y orientadores.

HAY UN "DESCONOCIMIENTO TOTAL" DE LA MATERIA

En este punto, Corrales ha señalado que recibió la noticia tras la difusión del acuerdo de gobierno con "sorpresa" y también con "un poco de cabreo", al considerar que respondía al "desconocimiento total" sobre la utilidad de un recurso que, además, es "gratuito para las arcas públicas", ya que el profesorado es contratado por el Reino de Marruecos.

En este sentido, el profesor ha insistido en la necesidad de que los responsables políticos conozcan de primera mano el programa antes de adoptar una decisión, por lo que ha pedido "coherencia" y "que se informen" porque, a su juicio, retirar este recurso provocaría un "daño gratuito" que "no tiene sentido": "Rectificar es de sabios", ha dicho.

COMUNIDAD MUSULMANA

Por su parte, el representante de la comunidad musulmana en Talayuela, Youssef Meziane Yaala, ha trasladado la "preocupación" de las familias ante una posible supresión del programa, especialmente por la repercusión que tendría en el futuro educativo de sus hijos.

Meziane ha defendido la importancia de esta enseñanza, que considera "inmensa", no solo por mantener el vínculo del alumnado de origen marroquí con su cultura materna, sino porque funciona como "un puente entre las dos culturas" de la localidad.

En ese contexto, Meziane ha subrayado que Talayuela atraviesa "el mejor momento de la convivencia" entre comunidades y ha considerado que retirar esta herramienta educativa sería una decisión desacertada.

Finalmente, ha pedido que la medida sea reconsiderada y ha reclamado que se preserve la normalidad con la que el programa se ha venido desarrollando hasta ahora porque los "afectados en primer lugar" son los niños, a lo que ha añadido que a los menores "no hay que usarles como papeles políticos".