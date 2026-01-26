La colisión de dos vehículos en Cáceres deja tres heridos leves y uno "menos grave"

CÁCERES, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La colisión de dos vehículos ocurrida este lunes, día 26, en la ciudad de Cáceres ha acarreado tres personas heridas de carácter leve y una "menos grave".

El suceso ha tenido lugar sobre las 16,15 horas en la zona de la calle Évora con la calle Pierre de Coubertin de la capital cacereña, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica de la Policía Local para informar sobre el accidente.

Como consecuencia del siniestro han resultado heridos leves dos niños de 5 y 9 años de edad con trauma en un brazo, así como un hombre de 42 años con trauma en columna.

Además, ha resultado herida "menos grave" una mujer de 39 años con trauma en el cuello, y que ha sido derivada hasta el Hospital Universitario de Cáceres.

Tras la llamada al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia y una unidad de soporte vital básico del SES. También han participado en las tareas tras el accidente medios de la Policía Local.