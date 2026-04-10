Las comarcas de La Siberia y Villuercas y Montánchez estarán este viernes en alerta amarilla por tormentas

Alertas por tormentas para el 10 de abril - AEMET

MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado el nivel amarillo de alerta por tormentas en La Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz y las comarcas de Villuercas y Montánchez, en la de Cáceres, entre las 15,00 y las 21,00 horas de este viernes, 10 de abril.

Según las previsiones, estas tormentas pueden producir rachas de viento fuertes o muy fuertes, de ahí que se solicite que se extreme la precaución.

Ante esta previsión, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de cada localidad, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de cada Ayuntamiento, para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso de agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad.

De igual forma, se aconseja que presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por su parte, a la ciudadanía en su conjunto, se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos, y en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

En caso de necesidad, se recomienda ponerse en contacto con el teléfono de Emergencias 112.