Comienza la tercera fase de las obras de restauración de la muralla de Cáceres con una inversión de casi 1,5 millones

El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal; el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, y el de Cultura, Jorge Suárez, en la muralla de Cáceres tras el comienzo de las obras de restauración de un nuevo tramo - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tercera fase de las obras de restauración de la muralla de Cáceres ha comenzado ya, concretamente en el primer tramo del monumento que va del adarve del obispo Álvarez de Castro, entre el Arco de la Estrella y la plaza del Conde de Canilleros, lo que conlleva cierre a las visitas del conjunto arqueológico y patrimonial de Bujaco, entre cuatro y seis meses.

El proyecto técnico, redactado por la UTE Bestué-Carmona-Cañones-Cruz, será ejecutado por la empresa cacereña Abreu Construcciones durante un periodo estimado de 11 meses, con un importe de adjudicación de 1.488.511 euros.

Además de la restauración general del lienzo, se llevarán a cabo una serie de intervenciones específicas como el reperfilado del remate de la muralla en el entorno del Foro de los Balbos y la plaza de Caldereros para mejorar la accesibilidad.

Se reconstruirá el tramo faltante junto al paso albarrano hacia la Torre de la Yerba y se restaurará de forma integral la citada torre, con el objetivo de abrirla a visitas turísticas y patrimoniales. Está prevista abrir una conexión peatonal con el tránsito existente hasta la zona de la Torre los Púlpitos, completando así el recorrido patrimonial desde Bujaco hasta el Foro de los Balbos pasando por Arco de la Estrella, Púlpitos y Yerba.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, acompañado por el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, y por el de Cultura, Jorge Suárez, ha informado este miércoles de los trabajos, que se han iniciado con la colocación de los andamios en el intradós de la muralla de Bujaco.

Según ha explicado el concejal, las obras se desarrollarán a lo largo del tramo comprendido entre el Adarve del Padre Rosalío y la Plaza del Conde de Canilleros, abarcando tanto espacios intramuros como extramuros de la muralla. Entre los elementos destacados incluidos en esta fase se encuentran la Puerta de Santa Ana, el Adarve de la Estrella, el Arco de la Estrella, la Torre de Bujaco, la Torre de la Yerba y el Foro de los Balbos, entre otros.

Según ha señalado Leal, "estas obras suponen un importante impulso para la valorización del patrimonio cacereño y su integración en una oferta turística y cultural de primer nivel". "En fases futuras se contempla, además, la mejora de la accesibilidad mediante nuevas conexiones entre la zona del Foro, Piñuelas y Caldereros, incluyendo la posibilidad de instalar un ascensor que facilite el acceso al conjunto monumental", ha explicado.

La intervención se enmarca en el programa Impulsa Patrimonio, financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), gestionado por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

CIERRE TEMPORAL DE BUJACO

Leal ha explicado que la obra se ejecutará por tramos, lo que implicará que cada fase, con sus necesarios andamiajes, genere distintas circunstancias de afección al tránsito rodado. Cada una de ellas se comunica previamente a la Policía Local y a los vecinos afectados.

En este primer tramo, ya instalado, se impide el paso de vehículos hacia la Plaza Conde de Canilleros desde la calle Estrella; los residentes y los servicios de emergencia podrán acceder desde la Plaza del Socorro y desde el segundo tramo del Adarve del Obispo Álvarez de Castro, en sentido inverso. El tránsito peatonal no se verá afectado.

Como consecuencia inmediata del inicio de las obras, queda cerrado temporalmente a las visitas el conjunto arqueológico y patrimonial de Bujaco, pues la torre será totalmente restaurada. La previsión es que esta situación se prolongue entre cuatro y seis meses mientras avanzan los trabajos en este primer sector de la intervención.

Cabe recordar que la segunda fase de restauración de la muralla está paralizada por un litigio entre el ayuntamiento y la empresa que resultó adjudicataria que pidió la resolución del contrato al no poder hacer frente al proyecto por un desajuste presupuestario debido al aumento de los costes.