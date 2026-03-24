La compraventa de viviendas en Extremadura cae un 2,7% tras empeorar su evolución interanual en enero

Archivo - Un hombre observa los anuncios de una inmobiliaria - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Extremadura en enero empeora y desciende un 2,7 por ciento respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 5 por ciento a nivel nacional), hasta un total de 1.005 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 1,8 por ciento intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en enero en Extremadura, 844 se han realizado sobre viviendas libres y 161 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 103 operaciones han correspondido a viviendas nuevas, y 902 han estado relacionadas con edificios usados.

Así, en enero se han realizado un total de 1.837 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.005 compraventas, 468 han sido herencias, 46 donaciones y cero permutas.

En total, durante enero se han transmitido en Extremadura 2.849 fincas urbanas a través de 1.595 compraventas, 647 herencias, 84 donaciones, una permuta y 522 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se han realizado 1.466 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se han registrado 525 herencias, 657 compraventas, 43 donaciones, cuatro permutas y 237 operaciones de otro tipo.

Por su parte, en el conjunto nacional la compraventa de viviendas ha bajado en enero un 5% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 57.489 operaciones, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el primer mes del año, la compraventa de viviendas retoma las caídas interanuales después de que en diciembre subiera un 7,9 por ciento.

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