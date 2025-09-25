La compraventa de viviendas en Extremadura continúa subiendo en julio, un 28%, y encadena 14 meses de ascenso

Evolución de la compraventa de viviendas en Extremadura. - EPDATA

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Extremadura ha aumentado un 28% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 13,68% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.231 operaciones y encadena catorce meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 3,4%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las 1.231 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica. De ellas, 955 se realizaron sobre viviendas libres y 276 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 188 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.043 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 2.235 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.231 compraventas, 539 fueron herencias, 56 donaciones y 12 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en Extremadura 3.580 fincas urbanas a través de 2.023 compraventas, 801 herencias, 103 donaciones, 28 permutas y 625 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.657 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 655 herencias, 577 compraventas, 45 donaciones, 23 permutas y 357 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió en todas las comunidades, con Extremadura (+27,96%) Aragón (+23,84%) y Castilla - La Mancha (+21,10%) a la cabeza, salvo en Navarra (-15,69%) y Cantabria (-5,85%).

