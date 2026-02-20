La compraventa de viviendas en Extremadura encadena cuatro meses de ascensos tras subir un 8,5% en diciembre

Promoción de viviendas. - PREMIER

MÉRIDA/MÉRIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Extremadura ha subido un 8,5% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,87% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.023 operaciones y encadena cuatro meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en diciembre en Extremadura, 877 se realizaron sobre viviendas libres y 146 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 105 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 918 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En diciembre se realizaron un total de 1.887 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.023 compraventas, 518 fueron herencias, 54 donaciones y ninguna permutas.

En total, durante diciembre se transmitieron en Extremadura 3.020 fincas urbanas a través de 1.680 compraventas, 726 herencias, 100 donaciones, tres permutas y 511 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.551 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 683 herencias, 636 compraventas, 50 donaciones, seis permutas y 176 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en diciembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 24,62% seguida de Navarra, un 22,92% más, y Canarias (+20,75%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Comunitat Valenciana y Asturias con caídas del 4,94%, 4,39% y del 3,85%, respectivamente.

