El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres abandona el partido porque la formación se ha "radicalizado"

Teófilo Amores seguirá como concejal no adscrito y votará en los plenos "con absoluta libertad"

CÁCERES, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El único representante que Vox tenía en el Ayuntamiento de Cáceres, Teófilo Amores, ha causado baja en la formación que preside Santiago Abascal por entender que el partido "se ha movido hacia posiciones más radicales" y porque le ha exigido toma de decisiones que "no están en el ideario" de Vox.

Amores cree que ha habido una "pérdida de confianza recíproca" entre el partido y su persona por algunas críticas que ha realizado y por la forma interna de funcionar, por lo que ha tomado la decisión de abandonar la formación por la que concurrió en las pasadas elecciones municipales del mes de mayo.

La intención es seguir como concejal no adscrito y "no" entregará su acta al partido, según ha dicho el edil, que ha manifestado que "ha tenido dudas" sobre si entregar su acta pero se ampara en que la ley establece que el acta es del concejal y no del partido.

