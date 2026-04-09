Concluye sin resultados el dispositivo de búsqueda del hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera

Un guardia civil busca al desaparecido en Jarandilla de la Vera - GUARDIA CIVIL

JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES), 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jornada de búsqueda organizada este jueves por la Guardia Civil en Jarandilla de la Vera para localizar al hombre de 74 años desaparecido hace ya una semana, ha finalizado sin que haya sido localizado.

Una vez concluida esta gran batida en la que han participado medio centenar de agentes de la Guardia Civil y decenas de voluntarios y miembros de diversos organismos, en los próximos días no se prevé la realización de nuevas jornadas de búsqueda organizadas.

En cualquier caso, la Guardia Civil continuará trabajando de forma permanente en las labores de investigación, centradas en la obtención y análisis de información, así como en el desarrollo de actuaciones y servicios orientados a avanzar en el esclarecimiento de los hechos, señalan fuentes de la Benemérita.

Cabe recordar que este jueves se ha puesto en marcha un amplio dispositivo de búsqueda de José Antonio, con la participación de medio centenar de agentes de distintos servicios de la Guardia Civil, así como de decenas de voluntarios que han respondido al llamamiento.

La búsqueda se ha intensificado en la zona comprendida entre Jarandilla de la Vera y Aldeanueva de la Vera, ya que hay imágenes de seguridad que muestran que el hombre desparecido pudiera haber deambulado en dirección Jarandilla hacia Aldenueva de la Vera.

En concreto, en el operativo han participado cerca de medio centenar de agentes de la Guardia Civil, con unidades especializadas como el equipo Pegaso con drones, agentes de rescate en montaña (Greim), Servicio Cinológico con perros de búsqueda, así como patrullas de Seguridad Ciudadana y Seprona, junto a numerosos voluntarios civiles.

También han colaborado policías locales, personal del Infoex, Cruz Roja, Protección Civil y bomberos del Sepei con perros especializados, además de familiares y personas del entorno del desaparecido, que no han podido localizar a este hombre de 74 años.

Cabe recordar que José Antonio, de 74 años, permanece desaparecido desde la noche del Jueves al Viernes Santo, cuando se encontraba alojado en un campamento de la localidad, junto a otras personas, salió momentáneamente del lugar, y no regresó.

El desaparecido, de 74 años, mide aproximadamente 1,75 metros, presenta complexión delgada, y vestía una gorra y un chaleco verde en el momento de su desaparición. Además, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse.