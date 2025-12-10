Condenados a seis años de internamiento los dos menores que mataron a una educadora social en Badajoz

MÉRIDA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Menores número 1 de Badajoz ha condenado a seis años de internamiento en régimen cerrado a los dos menores que mataron a la educadora social que estaba con ellos en un piso tutelado el pasado mes de marzo en la capital pacense.

La jueza les impone esta pena al considerarlos culpables de los delitos de asesinato y robo con violencia en casa habitada, además a uno de ellos le condena por los delitos de conducción sin permiso y daños.

Asimismo, les impone la pena de tres años de libertad vigilada, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en nota de prensa.

La sentencia condena además en esta misma causa a una tercera menor por el delito de cómplice de asesinato y robo con violencia en casa habitada a la que se le impone la pena de cinco años de internamiento en régimen cerrado y otros tres años de libertad vigilada.

Los hechos sucedieron durante la noche del 9 de marzo de 2025, en un piso tutelado de la urbanización Guadiana en Badajoz, en el que estaban custodiados los menores, y el cuerpo fue hallado por la Policía la madrugada del 10 de marzo.

Los menores condenados tendrán que indemnizar de forma directa y solidaria con la Junta de Extremadura a los familiares de la víctima con más de 620.000 euros.

La sentencia, que ha sido notificada este miércoles a las partes, no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz.