Un congreso de la AECC abordará el 12 de febrero en Cáceres los aspectos médicos, emocionales y sociales del cáncer

Presentación del IX Congreso Extremeño de Personas con Cáncer y sus Familiares - AECC

CÁCERES, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El IX Congreso Extremeño de Personas con Cáncer y sus Familiares se celebrará el próximo 12 de febrero en el Colegio de Médicos de la ciudad de Cáceres.

Organizado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), reunirá a pacientes, familiares y profesionales para abordar los aspectos médicos, emocionales y sociales de la enfermedad.

Durante la presentación este lunes, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, Pedro Pastor, ha destacado que este congreso se ha consolidado como "un espacio de referencia para compartir conocimiento, experiencias y apoyo entre quienes conviven con el cáncer", poniendo siempre a la persona en el centro.

El programa del congreso se estructura en dos sesiones diferenciadas, de mañana y de tarde, con un enfoque integral.

En la sesión de la mañana se desarrollarán ponencias y mesas informativas a cargo de profesionales sanitarios y expertos, que abordarán cuestiones clave relacionadas con el proceso oncológico, el impacto emocional del diagnóstico, la comunicación con el entorno y la importancia del acompañamiento a lo largo de toda la enfermedad, explica en nota de prensa la AECC.

Por la tarde, el congreso ofrecerá un formato más participativo, con mesas de diálogo, talleres y testimonios, donde las personas con cáncer y sus familiares podrán compartir vivencias, reflexionar y sentirse acompañados. Una parte del programa centrada especialmente en el apoyo emocional y social, fundamental para mejorar la calidad de vida durante el proceso oncológico.

Así, Pedro Pastor ha subrayado que "combinar información rigurosa con espacios de escucha y participación es una de las señas de identidad de este Congreso", y ha animado a pacientes, familiares y demás personas interesadas a participar en esta nueva edición.

La Asociación Española Contra el Cáncer recuerda que mantiene operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el teléfono gratuito de INFOCÁNCER (900 100 036) para atender cualquier tipo de consulta.